"Ситуация ненормальная": Путин высказался о Зеленском и отношениях с Украиной

Владимир Путин оценил отношения между Украиной и РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения между Украиной и РФ, а также оценил действия президента Владимира Зеленского.

Как подчеркнул он в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, нынешние отношения с Украиной "ненормальными и неестественными".

В то же время хозяин Кремля выразил надежду на то, что отношения между двумя странами нормализуются.

"Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной и неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - заявил он.

Путин также считает, что Зеленский мог бы принять участие в Восточном экономическом форуме в России, если его переизберут, и он "выстроит курс на нормализацию отношений".

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Подготовка встречи Зеленского с Путиным

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.

Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.