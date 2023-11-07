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"Ситуация очень сложная": разведка Эстонии предупредила о реальных планах Кремля

Юрий Берендий
7 ноября 2023, 14:49
В разведке Эстонии сообщили детали о ситуации на фронте и указали на то, чего именно не хватает ВСУ для того, чтобы продолжить масштабное контрнаступление.
'Ситуация очень сложная': разведка Эстонии предупредила о реальных планах Кремля
В разведке Эстонии предупредили о реальных планах Кремля / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap, командование Объединенных Сил ВС Украины

Глава эстонской разведки, Антс Кивисельг, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что"ситуация очень сложная". Он пояснил, что Россия потратила много времени на подготовку своей обороны. Кроме того, по словам Кивисельга, россияне сохраняют превосходство в воздухе на отдельных территориях. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Россия имела много времени, чтобы установить свои оборонительные линии и РФ имеет преимущество в воздухе на некоторых территориях. Поэтому для Украины трудно освободить Крым и отрезать россиян от территорий", – сказал он.

Глава эстонской разведки согласился с тезисом, что украинской армии не хватает артиллерии, боеприпасов и штурмовиков. Антс Кивисельг подчеркнул, что для Украины критически важно иметь преимущество в воздухе и доступ к высокоточному оружию.

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По его словам, украинские силы отмечаются отличной эффективностью в проведении операций в глубоком тылу врага.

"Вам нужно преимущество в воздухе и точное оружие. Но я вижу, что украинские силы очень хорошо проводят операции, формирующие на поле боя, ВСУ заходят в глубокий тыл врага, давят на логистику россиян. А мы знаем, что исходя из того, что россияне используют много артиллерии, им нужна хорошая логистика. ВСУ делают замечательную работу", - резюмировал Кивисельг.

Он также добавил, что планы России не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской области.

"Я думаю, россияне больше оппортунисты. Если будет шанс захватить большую территорию, они захватят. Но пока мы видим, что россияне сосредотачивают большое количество своего войска именно на территории Луганской и Донецкой областей. Также хотел бы отметить, что зима для украинцев будет тяжелой. Россия будет продолжать атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев электроэнергии", - отметил глава эстонской разведки.

Наступление России на Донбассе

Напомним, как ранее подозревал Главред, российские оккупанты попытались начать новое наступление на Угледарском направлении, но украинские военные отвернули вражеское наступление и нанесли Российской Федерации значительные потери.

Также, россияне понесли значительные потери во время интенсивных атак на позиции ВСУ вблизи Авдеевки. Информацию об этих успехах обнародовала 47-я отдельная механизированная бригада в социальных сетях. В течение трех недель активных боев российские силы потеряли сотни танков и около 250 единиц другой бронетехники. Украинские военные также уничтожили или ранили примерно 7 тысяч вражеских военнослужащих.

С тем, враг вкладывает значительные усилия в попытку захвата города Авдеевка в Донецкой области с целью расширения контроля над административными границами Донбасса.

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война в Украине ВСУ внешняя разведка
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