"Скорее Маск улетит на Марс": эксперт оценил шансы на размещение в Украине баз НАТО

Размещение баз НАТО в Украине не в интересах стран-членов Альянса / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает маловероятным, что базы НАТО будут размещены на территории Украины. Эксперт считает, что подобный шаг просто не в интересах стран-членов Альянса.

"Кто сказал, что они вообще будут здесь размещены? Скорее Маск улетит на Марс, чем в Украине будут размещены базы НАТО. В то, что в 2024 году Маск отправит ракету на Марс, я верю, а в то, что в 2024 или 2030 году здесь будут базы Альянса – не верю. Это просто не в интересах стран-членов НАТО", - сказал Романенко во время чата на Главреде.

Он добавил, что по той же причине США отказываются присоединиться к нормандскому формату.

"Точно так же США в ответ на блеяния Банковой о необходимости расширить нормандский формат за счет Штатов отказываются – мол, пусть формат остается таким, как он был. И это понятно: Вашингтон не хочет вступать в лепешку, которую корова после себя оставила", - считает Романенко.

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