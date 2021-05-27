"Скорее Маск улетит на Марс": эксперт оценил шансы на размещение в Украине баз НАТО

Юрий Романенко объяснил, почему базы НАТО появятся в Украине точно не скоро, а также почему США не хотят присоединяться к нормандскому формату.
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает маловероятным, что базы НАТО будут размещены на территории Украины. Эксперт считает, что подобный шаг просто не в интересах стран-членов Альянса.
"Кто сказал, что они вообще будут здесь размещены? Скорее Маск улетит на Марс, чем в Украине будут размещены базы НАТО. В то, что в 2024 году Маск отправит ракету на Марс, я верю, а в то, что в 2024 или 2030 году здесь будут базы Альянса – не верю. Это просто не в интересах стран-членов НАТО", - сказал Романенко во время чата на Главреде.
Он добавил, что по той же причине США отказываются присоединиться к нормандскому формату.
"Точно так же США в ответ на блеяния Банковой о необходимости расширить нормандский формат за счет Штатов отказываются – мол, пусть формат остается таким, как он был. И это понятно: Вашингтон не хочет вступать в лепешку, которую корова после себя оставила", - считает Романенко.
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Членство Украины в НАТО - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что только присоединение Украины к Североатлантическому альянсу поможет Киеву в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Посол Франции в Украине Этьен Де Понсен 22 апреля утверждал, что на саммите НАТО в июне должны рассмотреть вопрос предоставления украинскому государству ПДЧ.
- 1 мая в Белом доме заявили, что администрация Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставались перспективы для вступления в НАТО.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию, что Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Однако, по его словам, на мероприятии должны обсудить вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянса, а блок может пересмотреть повестку встречи и все-таки пригласить украинское государство на саммит.
- 26 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Североатлантический альянс предоставить Украине План действий по членству в НАТО. Министр отметил, что 2021 год является лучшим периодом для принятия таких решений.