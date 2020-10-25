"Студенты и бесхозные урны": в Сети рассказали, как проходит опрос от Зеленского

К волонтера за 15 минут подошли два человека / facebook.com/Игорь Гужва

Всенародный опрос от президента Украины Владимира Зеленского на входе в избирательные участки проводят волонтеры в черно-белых манишках с надписью "5 питань від президента" ("5 вопросов от президента").

По неофициальной информации волонтерам платят 1 200 гривен в день. С учётом того, что опрос будет всего на 30 тысячах участках и на каждом участке по двое волонтёров, то только расходы на оплату их труда составят 72 миллиона гривен. А ещё ж расходы на экипировку, урны, печать опросных листов, сообщил в социальной сети Facebook журналист Игорь Гужва.

Он отметил, что "всего стоимость опроса потянет на 100 миллионов гривен".

"Расходы по его проведению взяла на себя партия "Слуга народа". Но будет интересно посмотреть, какие суммы она засветит официально", - пишет Гужва.

Он также привел слова волонтера, и уточнил, что за 15 минут к нему подошли два человека.

"Мы будем работать до 20:00. На улице. Насколько мне известно, нас будет двое. Где второй напарник - я не знаю. Всякое бывает. Всю информацию мне пишут в чат", - сказал волонтер.

В то же время журналист Всеволод Непогодин заявил, что проинспектировал несколько участков в Одессе.

"Опрос проводят либо глупые студенты, либо хронические безработные непрезентабельного вида. Стоят в сторонке, тише воды ниже травы, боятся собственной тени. У электората опрос Зеленского интереса не вызвал - практически все избиратели проходят мимо и не обращают внимание. Очередная распиаренная инициатива власти оказалось пшиком", - рассказал Непогодин в Facebook.

А политический эксперт Анатолий Октисюк обратил внимание на то, что урна для опроса от Зеленского на его избирательном участке пустовала без присмотра.

"На выходе из участка "бесхозного" урна от Зеленского: не опломбирована, без соответствующего брендинга; и главное - без волонтеров и бюллетеней. Провал полный и позор для тех, кто этот идиотизм придумал и не смог организовать", - отметил Октисюк на своей странице в Facebooк и добавил фото урны.

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: