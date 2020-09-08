У Авакова рассказали о судьбе приехавших в Украину белорусских оппозиционеров

Белорусские оппозиционеры пересекли границу Украины / dpsu.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, куда направляются приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков.

Оппозиционные белорусские политики, которые пересекли украинскую границую, на данный момент едут в Киев, сообщил он РБК-Украина.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины уточнили обстоятельства пересечения Кравцовым и Родненковым границы Украины.

По словам пресс-секретаря Пограничной службы Украины Андрея Демченко, украинским пограничникам неизвестно о том, насильно ли заставили белорусских оппозиционеров покинуть родину.

"Госпожа Колесникова на территорию Украины ни в один пункт пропуска не ​​прибывала. Те двое граждан Беларуси (Антон Родненков, Иван Кравцов - ред.) которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции, они прошли все стадии контроля и около 12:00 проверка завершилась, и они последовали на территорию Украины", - сказал Демченко.

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Демченко отметил, что при прохождении украинского пункта пропуска на государственной границе Родненкова и Кравцова никто не сопровождал.

"Я говорю только о двух", - добавил он.

Демченко подытожил, что о том, что происходило во время прохождения белорусской границы украинским пограничникам не известно.