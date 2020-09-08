У Авакова рассказали о судьбе приехавших в Украину белорусских оппозиционеров

При прохождении границы Антона Родненкова и Ивана Кравцова никто не сопровождал.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, куда направляются приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков.
Оппозиционные белорусские политики, которые пересекли украинскую границую, на данный момент едут в Киев, сообщил он РБК-Украина.
В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины уточнили обстоятельства пересечения Кравцовым и Родненковым границы Украины.
По словам пресс-секретаря Пограничной службы Украины Андрея Демченко, украинским пограничникам неизвестно о том, насильно ли заставили белорусских оппозиционеров покинуть родину.
"Госпожа Колесникова на территорию Украины ни в один пункт пропуска не прибывала. Те двое граждан Беларуси (Антон Родненков, Иван Кравцов - ред.) которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции, они прошли все стадии контроля и около 12:00 проверка завершилась, и они последовали на территорию Украины", - сказал Демченко.
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Демченко отметил, что при прохождении украинского пункта пропуска на государственной границе Родненкова и Кравцова никто не сопровождал.
"Я говорю только о двух", - добавил он.
Демченко подытожил, что о том, что происходило во время прохождения белорусской границы украинским пограничникам не известно.
- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.