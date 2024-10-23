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В России "кадровый дефицит": ракетчиков резко начали переводить в пехоту

Юлия Закрепа
23 октября 2024, 00:40обновлено 23 октября, 01:21
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В РФ создают новые подразделения - почему военные переквалифицируют ракетчиков в пехоту.
В России 'кадровый дефицит': ракетчиков резко начали переводить в пехоту
Российских ракетчиков стратегических сил перевели в пехоту / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российское военное руководство решило создать пехотные батальоны из 1 полка ракетных войск стратегического назначения - такая ситуация происходит на Курском направлении.

Активист Владимир Грубник рассказал об отправке в 1 полк ракетных войск стратегического назначения, "который выполняет задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении", без средств связи, говорится в материале "Милитарный".

По его словам, полк РВСН воюет как пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов. Он пояснил, что подразделение не получило нужных средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции.

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Российский активист выделил также причину такой "переквалификации". По его словам, она заключается в отсутствии мобилизации и остром кадровом дефиците в подразделениях на линии фронта. Это якобы заставило "выгребать" контрактников из "непехотных" частей, в частности, РВСН и Воздушно-космических сил ВС РФ.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке. Через Часов Яр в Донецкой области проходит Северский Донецкий канал, который сейчас пересох и выполняет роль оборонительной линии для украинских военных. Если российские силы смогут прорваться - ситуация существенно ухудшится.

РФ перешла в новое наступление на Юге. Владислав Волошин сообщил, что в Запорожской и Херсонской областях, противник осуществляет ракетные, авиационные и дроновые атаки по позициям ВСУ и прилегающих населенных пунктах, а также проводит штурмовые действия. Интенсивные попытки наступления наблюдаются на Приднепровском направлении.

В Украине отреагировали на то, что Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины. Представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник заявил с начала этой операции российские войска пытаются вытеснить украинские силы обороны. Он подчеркнул, что сроки операции постоянно менялись.

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