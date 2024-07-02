У россиян осталось только 2 варианта: ВСУ возвращают контроль над Волчанском

У россиян, которые находятся в заточении на территории агрегатного завода в Волчанске остается только 2 варианта развития событий, считает военный аналитик.

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ВСУ возвращают контроль над Волчанском / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины постепенно возвращают под свой контроль город Волчанск на Харьковщине. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, сейчас украинские военные дом за домом и улица за улицей выбивают россиян из города и возвращают Волчанск под свой контроль.

Военный обозреватель отметил, что российские оккупанты, которые оказались в окружении на территории Волчанского агрегатного завода, находятся в сложной ситуации.

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"Рано или поздно окажется так, что те солдаты, которые находятся сейчас на Волчанском агрегатном заводе, потеряют связь с теми подразделениями, которые находятся за пределами этого кольца окружения. В такой ситуации или сдаваться, или умирать", - сказал Попович.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на всей линии фронта остается сложной и динамичной. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников и кое-где имеют успехи. Однако ВСУ удалось создать врагу дополнительные проблемы на Харьковщине, рассказал генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко.

Российские оккупанты вынуждены использовать "буханки" на Харьковском направлении из-за дефицита бронированной техники, что ухудшает их ситуацию. Об этом сообщает аналитик по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По данным Института изучения войны, Вооруженные силы Украины, вероятно, окружили российских оккупантов возле Волчанского агрегатного завода в Харьковской области, контролируя все подступы к зданию.

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