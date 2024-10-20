'Угроза для Харькова': оккупанты, вероятно, получили новое задание - Жмайло

Наступательные действия россиян на Купянском направлении - это часть стратегии по оккупации Донбасса, а не план по дальнейшему продвижению в Харьковской области. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
"Домашнее задание россиян - максимально приблизиться к Осколу. И они будут прибегать к таким действиям", - отметил он.
По его словам, группировка "Север", которая отвечает за ликвидацию украинского плацдарма на Курщине, также ответственна за поддержку двух российских плацдармов на севере Харьковской области.
"Группировка накапливает силы и это, скорее всего, свидетельствует о том, что есть задача восстановить угрозу для города Харькова", - добавляет Жмайло.
Он также отметил, что темпы восстановления "Севера" затормозились из-за уничтожения Силами обороны складов - львиная доля этих боеприпасов предназначалась именно для этой группировки.
"И поэтому, думаю, что с активизацией россиян на Курщине параллельно возобновится давление на севере Харьковщины. Потому что вряд ли россияне будут форсировать Оскол, понимая, что за рекой основная масса нашей артиллерии и штабов", - подытожил Жмайло.
Кто такой Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.
Ситуация в Купянске - последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что бойцы подразделения "Братство" Главного управления разведки Минобороны при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты уже приближались к Купянску на расстояние в 4 километра. Силы обороны уничтожают врага, события разворачиваются быстро.
Командир батальона Ахиллес 92-й Отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко говорил, что российские оккупационные войска пытаются выйти на левобережье реки Оскол в Купянском районе Харьковской области и там закрепиться. Также им поставили задачу в короткие сроки захватить важный населенный пункт Купянск-Узловой.
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