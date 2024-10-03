Угроза для пяти городов: стала известна следующая цель РФ после оккупации Угледара

После оккупации Угледара, Россия может усилить давление на позиции Сил обороны Украины на других стратегических направлениях, считает аналитик.

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Известна следующая цель РФ после оккупации Угледара / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины учитывая сложившуюся ситуацию на Угледарском направлении не могли держать оборону в городе Угледар. О последствиях выхода ВСУ из города рассказал в эфире "Radio NV" военный эксперт Денис Попович.

По его словам, потеря Угледара может создать дополнительные угрозы для Кураховского и Покровского направлений. В частности южного фланга Покровского направления и Невельского кармана, а также поставить под угрозу город Курахово.

"С потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Курахово, поскольку довольно близко этот населенный пункт. Ликвидация Невельского кармана (уход наших войск с этой территории) так же создаст угрозу для Курахово. То есть сейчас наши взгляды будут сконцентрированы именно на этом населенном пункте, который является важным логистическим хабом для наших войск", - говорит Попович. видео дня

Кроме этого, враг, вероятно, будет пытаться перекрыть пути снабжения в Селидово, чтобы заставить украинские силы отступить.

"Потеря Селидово будет означать возможность для врага сосредоточиться на Покровске", - заявляет обозреватель.

Он также добавил, что захват оккупантами позиций в Нью-Йорке создает риски для Торецка, где сейчас идут бои. Если россияне достигнут успеха в этом направлении, ситуация в Торецке может значительно ухудшиться.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Выход ВСУ из Угледара - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские подразделения были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и технику, а также для перегруппировки и занятия новых позиций, отмечает пресс-служба ОСУВ "Хортица".

В случае захвата Угледара российские силы могут попытаться окружить Курахово, считает OSINT-аналитик Виталий Кононученко.

По данным DeepState от 1 октября, российские войска уже установили свои флаги по всему городу, что свидетельствует о полной оккупации Угледара.

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