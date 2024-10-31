Угроза переноса войны за Днепр: РФ собирает ударный кулак на юге – эксперт

Задача южного фронта — показать возможность перенесения театра боевых действий, говорит Дмитрий Снегирев.

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Коротко:

Враг может применить тактику "тысячи порезов"

РФ собирает группировку на юге

На юге войска страны-агрессора РФ могут резко активизировать боевые действия для отвлечения Сил обороны Украины от Донбасса, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Нельзя исключать, что на Запорожском направлении россияне применят тактику "тысячи порезов", подчеркнул он в комментарии Фокусу.

Эксперт напомнил о том, что Донецкий фронт все же стал основным направлением ударов оккупантов РФ.

"На Купянском направлении горячо, там создается ударная группировка флангового охвата с юга. В районе Работино и Малой Токмачки усиленно работают ВКС РФ. Задача южного фронта — показать возможность перенесения театра боевых действий за Днепр", — уточнил он.

Вместе с тем Снегирев добавил, что погодные условия снизят интенсивность дроновых атак, что одновременно ухудшит оборонительные способности ВСУ.

Однако при этом стоит учитывать и то, что при этом упадет и активность ВКС России, резюмировал эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ накопила 120 тысяч военных на фронте. На Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Купянском направлении Харьковской области войска страны-оккупанта РФ стремятся максимально закрепиться на левобережном плацдарме, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Как сообщал ранее Главред, Силы обороны продолжают успешно сдерживать российские войска на юге. Однако Владислав Волошин сообщил, что на этом участке фронта украинским силам противостоит около 200 тысяч российских оккупантов. РФ распределяет силы по направлениям, оценивая, где больше всего наращиваются их усилия.

Смотрите видео - кремлевские генералы в панике из-за неожиданного удара ВСУ:

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