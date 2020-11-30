Украина может решить вопрос Приднестровья – военный эксперт

Если мы закрываем границу с Приднестровьем – через пару месяцев Приднестровья не будет, подчеркнул Олег Жданов.
Победа на выборах президента в Молдове Майи Санду на самом деле не "зажгла" Приднестровье, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Нет, Приднестровье "зажечь" нельзя. Там сегодня всего 3 тысячи военнослужащих. С учетом их разношерстности, там даже нет полноценных боевых формирований. Так что они ничего сделать неспособны и не представляют угрозы", - сказал Жданов в ходе чата на сайте Главред.
По его словам, Приднестровье существует только благодаря Украине.
"И, кстати, Молдова очень на нас за это обижается. Украина предоставляет свою территорию в качестве транзита, и потому группировка российских войск прекрасно себя чувствует. Молдова при Додоне даже запретила ротацию военнослужащих. И тогда российские военнослужащие, как туристы, были вынуждены пробираться через Кишинев, но потом этот канал перекрыли. Теперь они, как туристы, пробираются через Украину. Соответственно, техника и вооружение тоже идут через нашу территорию", - объяснил эксперт.
Жданов подчеркнул, что именно поэтому все в этой истории зависит от Украины.
"Если мы закрываем границу с Приднестровьем – через пару месяцев Приднестровья не будет, потому что оно просто не выживет. Ему тогда придется идти на поклон к Кишиневу, но там вопросы будут решаться не в пользу Приднестровья, а в пользу восстановления суверенитета и территориальной целостности Молдовы", - подытожил Жданов.
Ситуация в Молдове – о чем сообщалось ранее:
- 18 ноября победитель на выборах президента Молдовы Майя Санду призвала разморозить отношения с Украиной для дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.
- 16 ноября Майя Санду, которая стала победителем президентских выборов в Молдове, анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.