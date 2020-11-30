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Украина может решить вопрос Приднестровья – военный эксперт

30 ноября 2020, 12:39

Если мы закрываем границу с Приднестровьем – через пару месяцев Приднестровья не будет, подчеркнул Олег Жданов.

Олег Жданов
Олег Жданов рассказал, как Украина может решить вопрос Приднестровья / Униан

Победа на выборах президента в Молдове Майи Санду на самом деле не "зажгла" Приднестровье, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Нет, Приднестровье "зажечь" нельзя. Там сегодня всего 3 тысячи военнослужащих. С учетом их разношерстности, там даже нет полноценных боевых формирований. Так что они ничего сделать неспособны и не представляют угрозы", - сказал Жданов в ходе чата на сайте Главред.

По его словам, Приднестровье существует только благодаря Украине.

"И, кстати, Молдова очень на нас за это обижается. Украина предоставляет свою территорию в качестве транзита, и потому группировка российских войск прекрасно себя чувствует. Молдова при Додоне даже запретила ротацию военнослужащих. И тогда российские военнослужащие, как туристы, были вынуждены пробираться через Кишинев, но потом этот канал перекрыли. Теперь они, как туристы, пробираются через Украину. Соответственно, техника и вооружение тоже идут через нашу территорию", - объяснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что именно поэтому все в этой истории зависит от Украины.

"Если мы закрываем границу с Приднестровьем – через пару месяцев Приднестровья не будет, потому что оно просто не выживет. Ему тогда придется идти на поклон к Кишиневу, но там вопросы будут решаться не в пользу Приднестровья, а в пользу восстановления суверенитета и территориальной целостности Молдовы", - подытожил Жданов.

Ситуация в Молдове – о чем сообщалось ранее:

Молдова Приднестровье Олег Жданов Майя Санду новости Украины
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