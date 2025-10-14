Украинцев предупредили о штрафах за слухи: кого может наказать суд

Вы узнаете:
- Украинцам грозит административная ответственность за слухи
- Суды чаще всего закрывают такие дела, но бывают и исключения
За распространение ложной информации, способной вызвать панику или дестабилизацию общественного порядка, украинцам грозит административная ответственность — вплоть до штрафа, сообщил адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Как рассказал он в комментарии для РБК-Украина, по статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), такие действия могут повлечь за собой штраф от 170 до 255 гривен.
Юрист пояснил: чтобы привлечь человека к ответственности по этой статье, необходимо доказать, что он намеренно распространял недостоверную информацию, осознавая возможные последствия — в частности, панику среди населения или нарушение общественного порядка.
По словам Булименко, суды чаще всего:
- закрывают такие дела из-за отсутствия состава правонарушения,
- либо освобождают лицо от ответственности в связи с истечением сроков.
Однако бывают и исключения.
Адвокат привёл примеры:
- В Донецкой области пользователь Facebook получил штраф 170 грн за публикацию ложной информации, способной вызвать панику.
- В Киеве человек был признан виновным в распространении фейков через поддельный Telegram-аккаунт, где распространял слухи о конкретной гражданке.
Булименко подчеркнул, что украинское законодательство чётко регулирует подобные случаи, и даже в эпоху социальных сетей гражданам следует осторожно относиться к распространению непроверенной информации.
Когда можно не платить штрафы: мнение экспертов
Превышение скорости по-прежнему входит в число самых частых причин штрафов на дорогах Украины. Однако, как поясняют эксперты юридической компании, в отдельных случаях такие штрафы можно оспорить и даже отменить.
Ключевым моментом здесь является правильность установки камеры фиксации нарушений — если оборудование размещено с нарушениями, это может стать основанием для признания штрафа недействительным.
Ранее сообщалось о том, что украинцев наказывают за "неправильные" паспорта. В Государственной миграционной службе предупредили, что пренебрежение обновлением фотографии в паспорте может обернуться штрафом.
Напомним, ранее Главред писал о том, кому из украинцев грозит штраф более 6500 гривен. Оказывается, из-за некоторых цветов авто можно получить большой штраф.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
