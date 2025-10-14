Украинцев предупредили о штрафах за слухи: кого может наказать суд

Чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо доказать, что он намеренно распространял недостоверную информацию.

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-predupredili-o-shtrafah-za-sluhi-kogo-mozhet-nakazat-sud-10706312.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили о возможных штрафах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Украинцам грозит административная ответственность за слухи

Суды чаще всего закрывают такие дела, но бывают и исключения

За распространение ложной информации, способной вызвать панику или дестабилизацию общественного порядка, украинцам грозит административная ответственность — вплоть до штрафа, сообщил адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Как рассказал он в комментарии для РБК-Украина, по статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), такие действия могут повлечь за собой штраф от 170 до 255 гривен.

видео дня

Юрист пояснил: чтобы привлечь человека к ответственности по этой статье, необходимо доказать, что он намеренно распространял недостоверную информацию, осознавая возможные последствия — в частности, панику среди населения или нарушение общественного порядка.

По словам Булименко, суды чаще всего:

закрывают такие дела из-за отсутствия состава правонарушения,

либо освобождают лицо от ответственности в связи с истечением сроков.

Однако бывают и исключения.

Адвокат привёл примеры:

В Донецкой области пользователь Facebook получил штраф 170 грн за публикацию ложной информации, способной вызвать панику.

В Киеве человек был признан виновным в распространении фейков через поддельный Telegram-аккаунт, где распространял слухи о конкретной гражданке.

Булименко подчеркнул, что украинское законодательство чётко регулирует подобные случаи, и даже в эпоху социальных сетей гражданам следует осторожно относиться к распространению непроверенной информации.

Когда можно не платить штрафы: мнение экспертов

Превышение скорости по-прежнему входит в число самых частых причин штрафов на дорогах Украины. Однако, как поясняют эксперты юридической компании, в отдельных случаях такие штрафы можно оспорить и даже отменить.

Ключевым моментом здесь является правильность установки камеры фиксации нарушений — если оборудование размещено с нарушениями, это может стать основанием для признания штрафа недействительным.

Ранее сообщалось о том, что украинцев наказывают за "неправильные" паспорта. В Государственной миграционной службе предупредили, что пренебрежение обновлением фотографии в паспорте может обернуться штрафом.

Напомним, ранее Главред писал о том, кому из украинцев грозит штраф более 6500 гривен. Оказывается, из-за некоторых цветов авто можно получить большой штраф.

Больше новостей:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред