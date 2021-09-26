Украинцев предупреждают о сильных порывах ветра: каким регионам ожидать непогоду

В воскресенье погода в нескольких регионах Украины ухудшится / УНИАН

После нескольких дней холода вдоволь насладиться теплой осенней погодой получится далеко не всем. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в украинских регионах.

"По данным Гидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении ГСЧС.

В связи с этим спасатели советуют украинцам быть осторожнее на улице. В частности, не ходить под большими рекламными щитами, крышами домов и большими деревьями. В свою очередь водителям следует выбирать безопасное место для парковки автомобиля, чтобы упавшее дерево либо ветка не повредило транспортное средство.

Как ранее сообщал Главред, на большинстве территории Украины 26 сентября осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди прогнозируют только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Погода в Украине на ближайшие дни

Синоптики прогнозируют 27-28 сентября в Украине переменную облачность без особых осадков. Ветер – северо-западный, сменяющийся на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем – от +11 до +16, ночью от 4 до 9 градусов тепла.

На Закарпатье и юге страны днем прогнозируется от +13 до +18, а ночью от 7 до 12 градусов тепла.

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