Украине нельзя соглашаться на прекращение боевых действий: Сотник назвал причину

Если сейчас европейцы не вступят в войну, то завтра будут отбивать российские ракеты, летящие в них.

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Путину нужна пауза в войне / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления публициста:

Путину нужна пауза в войне

Наша страна не должна соглашаться на прекращение боевых действий

Украинцам нужно договариваться с европейцами

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что он настаивает на немедленном прекращении огня в Украине. В частности, сообщалось, что он намерен достичь этого до Пасхи. Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник предположил, нужна ли России и Путину пауза в войне.

По его словам, Путину пауза нужна.

"Что касается прекращения огня, то это все равно, что сказать больному пневмонией: Тебе надо просто перестать кашлять. Не кашляй больше - и все будет хорошо", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Публицист подчеркнул, что украинцы стреляют не потому, что они злые, а потому что идет война, и обстреливают их города.

"Вот недавно Одессу кто атаковал? Добрые россияне, такие легитимные, справедливые и миролюбивые", - заявил Сотник.

Он также добавил, что Украина не должна соглашаться на прекращение боевых действий, потому что для нее это губительно.

"Нужно договариваться с европейцами, открывать им глаза. Как бы цинично это ни звучало, но воевать сегодня на чужой территории европейцам все-таки лучше, чем отражать российские ракетные атаки на своей территории завтра. Если сейчас европейцы не вступят в войну, то завтра будут отбивать российские ракеты, летящие в них. Хотят ли они этого? Им просто не хочется об этом думать", - подытожил журналист.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал, как РФ превращает США в союзника, и что дальше будет с войной в Украине:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и ее союзники имеют единую и четкую позицию: они стремятся к долговременному миру в Украине и готовы выполнять все свои обязательства для обеспечения безопасности в Европе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что установление режима тишины на линии фронта без справедливого мирного соглашения не будет означать полноценное окончание войны.

В то же время, политический эксперт Тарас Загородний заявил, что Путин будет продолжать войну, хотя дела России с экономикой и плохие.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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