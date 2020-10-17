Украину назвали кормилицей 150 миллионов населения Земли

Украину назвали кормилицей миллионов жителей мира / mugan-kz.all.biz

Во всем мире около 150 миллионов человек питаются исключительно благодаря поставкам продовольственной продукции из Украины. Такие факты и цифры озвучил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Мы подсчитывали – и это было подтверждено источниками международных расчетов, – что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое – это реально достижимо", - цитирует чиновника Укринформ.

По словам Высоцкого, в перспективе Украина может существенно помочь в решении проблемы преодоления голода в мире, однако необходимо интегрировать в международные цепи поставок. Также, отметил чиновник, важны инвестиции и модернизация производства для применения новейших технологий.

"Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок, - подытожил Высоцкий.

Читайте такжеОт продуктов до бензина: украинцев ошеломят новые цены – экспертыЧиновник добавил, что ситуация с пандемией коронавируса продемонстрировала необходимость возникновения новых поставщиков на международном рынке.

"Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", — подчеркнул министр.

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