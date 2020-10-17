Украину назвали кормилицей 150 миллионов населения Земли

Чиновники полагают, что страна способна удвоить экспорт продовольствия.
Во всем мире около 150 миллионов человек питаются исключительно благодаря поставкам продовольственной продукции из Украины. Такие факты и цифры озвучил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"Мы подсчитывали – и это было подтверждено источниками международных расчетов, – что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое – это реально достижимо", - цитирует чиновника Укринформ.
По словам Высоцкого, в перспективе Украина может существенно помочь в решении проблемы преодоления голода в мире, однако необходимо интегрировать в международные цепи поставок. Также, отметил чиновник, важны инвестиции и модернизация производства для применения новейших технологий.
"Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок, - подытожил Высоцкий.
Читайте такжеОт продуктов до бензина: украинцев ошеломят новые цены – экспертыЧиновник добавил, что ситуация с пандемией коронавируса продемонстрировала необходимость возникновения новых поставщиков на международном рынке.
"Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", — подчеркнул министр.
Продукты питания
В магазинах Украины до конца 2020 года социальные сорта хлеба подорожают на 10-15%.
Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
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