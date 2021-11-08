"Умоляла остановиться": во Львове домашний тиран забил до смерти железной кочергой женщину

Жестоко убил женщину / pixabay

Во Львовской области 31-летний мужчина жестоко убил свою 33-летнюю сожительницу.

Как сообщает Перемышлянский районный суд Львовской области, его приговорили к 9 годам лишения свободы.

По данным следствия, убийство произошло в ночь на 19 марта 2021 года.

"33-летняя женщина ориентировочно в 21:00 вернулась домой из Львова. Обвиняемый спросил ее, где она была. В ответ женщина рассказала, что встретила знакомых в городе. Это не понравилось агрессору, он на кухне взял кочергу и стал жестоко избивать потерпевшую", - говорится в сообщении.

Женщина умоляла мужчину остановиться и даже извинилась, что провела время со знакомыми. Агрессор же жестоко избивал потерпевшую, даже когда у нее из лица текла кровь.

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Тогда женщина вышла в другую комнату и упала. Впоследствии пострадавший помог женщине умыться и уложил ее спать. К утру потерпевшая скончалась. У женщины диагностировали многочисленные травмы и кровоизлияния, что привело к смерти.

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После этого мужчина пошел к соседу и сообщил, что он избил сожительницу и она скончалась. Правоохранителям мужчина заявил, что он избил женщину, потому что "хотел ее научить правильно вести себя и не обманывать его".

В ноябре суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Напомним, летом 2020 года в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

Он ворвался к ней в купе в одних трусах, начал бить женщину и пытаться изнасиловать. Женщине удалось вырваться, она стучала во все двери купе, но никто не реагировал.

Пострадавшей оказалась тележурналистка Анастасия Луговая.

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