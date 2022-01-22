В Черновцах пара пьяных "послушников" бродила по городу с крапилом и Библией в руках - видео

Мужчины не могли связать и двух слов.
В Черновцах на улице прохожие случайно увидели двух мужчин в рясах священников. Внимание местных жителей, которые при общении со "священниками" назвали себя журналистами, привлек внешний вид "представителей церкви". Они были пьяны и не только едва шли по дороге, но и не могли толком связать двух слов.
Мужчины назвали себя "послушниками" и не смогли объяснить зачем одели рясу, а также почему бродили по городу с крапилом в виде кисточки для покраски и Библией в руках.
Однако они попросили у своих собеседников пожертвование на монастырь в Старой Жадовой, которым, по их словам, управляет Иван Константинович.
Видео, которое разорвало Сеть, было запечатлено по улице Соборности в Черновцах.
Позже СМИ выяснили, что в селе Старая Жадова есть храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ, но не монастырь, как заявили "послушники".
Напомним, на Закарпатье в селе Хмельник неизвестные повредили местный Успенский православный храм. Ничего не исчезло, однако было повреждено здание и вещи внутри храма.
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