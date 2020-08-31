В Госпродпотребслужбе назвали условия ужесточения карантина в Киеве

В Киеве могут ужесточить карантин / УНИАН

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Киева Олег Рубан рассказал о вероятности попадания столицы в "оранжевую зону" адаптивного карантина.

Об этом он рассказал в комментарии агентству РБК-Украина.

Рубан считает, что Киев может попасть в "оранжевую" зону карантина, если в городе не смогут сдержать вспышки коронавируса.

"Если не сдерживать эпидемию, не применять стабилизационные меры относительно к вспышкам, - то может (Киев попасть в "оранжевую зону" опасности - ред.)", - сказал Рубан.

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Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 121 тыс. 215 случаев COVID-19. Всего в Украине выздоровели 57 тыс. 114 человек, зарегистрировано 2 тыс. 557 летальных случая.

Как известно, с понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Киев отнесли к "желтой" зоне адаптивного карантина.