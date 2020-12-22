В Кабмине рассказали, как Украина сможет получить компенсации от РФ за военные преступления

Алексей Резников / УНИАН

Власти Украины планируют обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Российской Федерацией за военные преступления на Донбассе и в Крыму только после ратификации Римского статута.

Об этом министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью порталу Суспильне. Пока Украина на данный момент является подписантом документа, однако так его и не ратифицировала.

Резников отметил, что недавнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.

"Есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе - юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - страна-агрессор Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", ‒ заявил чиновник.

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