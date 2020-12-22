В Кабмине рассказали, как Украина сможет получить компенсации от РФ за военные преступления

По вопросу выплаты компенсацией Кремлем за военные преступления на Донбассе и в Крыму высказала профильный министр Алексей Резников.
Власти Украины планируют обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Российской Федерацией за военные преступления на Донбассе и в Крыму только после ратификации Римского статута.
Об этом министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью порталу Суспильне. Пока Украина на данный момент является подписантом документа, однако так его и не ратифицировала.
Резников отметил, что недавнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.
"Есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе - юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - страна-агрессор Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", ‒ заявил чиновник.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Министр Дмитрий Кулеба сообщил о том, что для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма наша страна готова идти на компромиссы. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.
- Также напомним, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.