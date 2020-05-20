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В Киеве готовятся к открытию пляжного сезона: названа дата

20 мая 2020, 19:40

Пляжный сезон в столице могут открыть уже с 1 июня.

Пляж, Днепр
Киевляне смогут посещать пляжи / УНИАН

Открытие купального сезона в Киеве зависит от эпидемиологической ситуации в столице и по стране в целом. Если украинские власти и органы местного самоуправления дадут свое разрешение, то уже с 1 июня пляжи будут доступны для жителей столицы. Об этом рассказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП Плесо Константин Пигуль.

По его словам, для открытия пляжного сезона практически все готово.

"По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - заявил Пигуль в эфире одной из украинских радиостанций.

Как утверждает Пигуль, сначала откроют 5-7 пляжей, и только после этого будут открыты другие.

Напоследок он подчеркнул, что пляжный сезон мог открыться еще 15 мая, однако этому помешали меры профилактической безопасности. В данный момент на пляжах провели соответствующую дезинфекционную обработку и будут готовы принимать отдыхающих.

Ранее в Минздраве заявили, что, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции в стране, украинцы смогут посещать пляжи.

Киев пляжи общество карантин в Украине новости Киева
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