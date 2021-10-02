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В Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал нового мужа своей бывшей и похитил 9-летнюю дочь

2 октября 2021, 14:53
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Мужчина был нетрезв и находился в нестабильном эмоциональном состоянии, поэтому не хотел отпустить девочку и угрожал всех убить. На помощь копам пришел его друг.

Мужчина убил человека на глазах у двух детей / Фото dn.npu.gov.ua

В Мариуполе ранее судимый 48-летний мужчина пришел в дом своей бывшей жены, на глазах своей 9-летней дочери убил нового избранника экс-супруги и похитил ребенка.

О произошедшем копам сообщила 12-летняя дочь погибшего мужчины, передает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Помогите, моего папу зарезал знакомый", - такое сообщение поступило в полицию Мариуполя 1 октябряоколо 19:40.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место проишествия, обнаружила на кухне тело 45-летнего мужчины с семью ножевыми ранениями.

"Было установлено, что к потерпевшему и его жене пришел ее бывший муж. В квартире также находились две девочки 12 и 9 лет. Между мужчинами произошел конфликт, и гость убил хозяина на глазах своего ребенка. Подозреваемый скрылся, забрав с собой дочь. А старшая девочка, отец которой стал жертвой жестокого преступления, попросила помощи у правоохранителей", - сообщили в полиции.

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В течение двух часов злоумышленника разыскали. Полиция окружила дом, однако приблизиться к правонарушителю было невозможно. Он сел на лестнице, ведущей в подвал, вместе с дочерью и двумя "стволами" огнестрельного оружия.

Злоумышленника удалось задержать/ dn.npu.gov.ua

В действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром", которой руководил и.о. начальника полиции Донецкой области Артем Кисько. Он лично вел переговоры с нападающим, успокаивая его и уговаривая отпустить ребенка, чтобы девочка не пострадала.

Злоумышленник был нетрезв и находился в нестабильном эмоциональном состоянии, поэтому не хотел отпустить дочь и угрожал всех убить.

Полицейские установили, что у мужчины есть знакомый, который имеет на него влияние, и обратились к нему с просьбой о помощи. 42-летний Вадим Бодня рискнул собой ради ребенка, смог найти подход к товарищу и вывел напуганную девочку. Теперь с ней будут работать психологи.

Злоумышленника задержали спецназовцы и патрульные полицейские. У него изъяли нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие. Кроме этого, на улице полиция нашла окровавленные джинсы, которые подозреваемый выбросил в попытке скрыть доказательства убийства.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал Главред, в конце августа в квартире на проспекте Правды в Подольском районе случайно нашли останки тела 40-летней уроженки Черкасской области. К совершению преступления причастен ее 35-летний муж.

По данным полиции, во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но вскоре выехал в город Черкассы.

В конце сентября на одной из автозаправочных станций в Киеве пассажир такси убил мужчину, защищая заправщика. Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича.

Пассажир такси сел в авто и уехал, но через несколько минут вернулся и вызвал скорую. Медики констатировали смерть пострадавшего, которому было 45 лет. По версии правоохранителей, он в состоянии алкогольного опьянения приставал к работнику заправки, пассажир такси за него решил заступиться, но не рассчитал сил.

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