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В МИД резко ответили на критику европейского аудитора о зашкаливающей коррупции в Украине

1 октября 2021, 15:55
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Олег Николенко оценил заявление европейского аудитора Юхана Партса об антикоррупционном треке в Украине.

МИД Украины
В МИД прокомментировали критику со стороны Европы / УНИАН

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал критику со стороны европейских партнеров накануне очередного саммита Украина-ЕС.

Он надеется, что "оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства", сообщает Интерфакс Украина.

Комментируя заявление европейского аудитора Юхана Партса об антикоррупционном треке в Украине, спикер МИД отметил, что за последние три года Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры.

Николенко привел несколько примеров. По его словам, украинская власть запустила деятельность Высшего антикоррупционного суда, "перезагрузила" Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение, усилила защиту обличителей коррупции, закрыла ряд пробелов в законодательстве, чтобы повысить эффективность актикорупцийного контроля.

Николенко добавил, что среди ближайших шагов - принятие антикоррупционной стратегии на период до 2025 года.

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Ранее Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине.

Напомним, Радио Свобода опубликовала материал, в котором говорилось о том, что во внутреннем документе Еврокомиссии говорится о жалобе Франции, Италии и Германии на проблемы со злоупотреблением безвизовым режимом, в том числе, и гражданами Украины. Якобы Берлин, Париж и Рим призвали рассмотреть возможность отмены безвиза со странами, граждане которых под видом туристов отправляются в ЕС с целью незаконного проживания в Европе.

Позже в МИД Украины заявили, что в Киеве не получали каких-либо сигналов от Еврокомиссии по вопросу отмены безвизового режима с Евросоюзом.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал информацию о ситуации с якобы отменой безвиза ЕС с Украиной фейком.

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