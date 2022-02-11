В Одессе наркозависимый покусал людей из-за сигарет – оттащить смогла только полиция

В Одессе наркозависимый покусал прохожих, потому что те не давали ему сигареты / Местные Telegram-каналы

Наркозависимый мужчина набросился на прохожих на улице Одессы и покусал их после того, как они отказались дать ему сигареты.

Мужчина подошел к группе ребят и попросил угостить его сигаретами, отметив, что у него нет денег, чтобы их купить. Об этом сообщают местные каналы в Telegram.

По словам очевидцев, внешний вид мужчины указывал на то, что он в это время был в состоянии наркотического опьянения.

"На Привозе мужчина под кайфом попросил у ребят сигарету, рассказал о беременной жене в роддоме, об отсутствии денег даже на дозу", – отмечается в заметке.

Когда ребята отказали ему, он впился зубами одному из них в спину, а потом сильно укусил другого за ногу. Оттащить мужчину удалось лишь полиции, прибывшей на место происшествия.

Реклама

Одного парня он укусил за спину/ Местные Telegram-каналы

В комментариях к записи пользователи сочувствовали потерпевшим а также отмечали, что им теперь стоило бы провериться у врача, ведь через укусы передаются различные болезни.

Напомним, ранее в Одесской области 29-летняя мать поила младенца самогоном, чтобы ребенок крепко спал и не мешал ей плачем. Женщина разводила алкоголем детские смеси.

Также в Одессе охранник выгнал из торгового центра девушку с ДЦП. Она попросила объяснить почему. И тот в ответ заявил, что клиентка пугает людей. Теперь ему вынесли выговор, а в торговом центре приступили к служебной проверке.

Читайте также: