В Офисе президента оценили перспективы отставки Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уйдет с поста главы государства, если посчитает нужным. Однако сейчас нет такой ситуации, которая заставила бы Зеленского принять такое решение.

Такое мнение высказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон.

"Президент открыто хочет сделать страну другой, развитой… много можно перечислять. Это же президент, и он решает – уйдет он или не уйдет. Но такого вопроса вообще нет на повестке", - сказал Тимошенко.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил своего ухода с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать вооруженный конфликт России и Украины.

При этом политик верит в возможность решения российско-украинской конфронтации мирным путем.

Справка. Владимир Зеленский – украинский актер, продюсер, политик и государственный деятель. Бывший руководитель и актер студии Квартал-95.

В первом туре президентских выборов 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей.

Во втором туре за него проголосовали 73,22% украинцев, принимавших участие в голосовании.

Официально стал президентом Украины 20 мая 2019 года.

Главными приоритетами своей политики на посту главы государства Владимир Зеленский называл прекращение российско-украинского конфликта на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма и оккупированных ОРДЛО.

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