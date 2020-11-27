В Офисе президента оценили перспективы отставки Зеленского

Кирилл Тимошенко отметил, что президент сам решает - уйдет он или нет.
Президент Украины Владимир Зеленский уйдет с поста главы государства, если посчитает нужным. Однако сейчас нет такой ситуации, которая заставила бы Зеленского принять такое решение.
Такое мнение высказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон.
"Президент открыто хочет сделать страну другой, развитой… много можно перечислять. Это же президент, и он решает – уйдет он или не уйдет. Но такого вопроса вообще нет на повестке", - сказал Тимошенко.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключил своего ухода с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать вооруженный конфликт России и Украины.
- При этом политик верит в возможность решения российско-украинской конфронтации мирным путем.
Справка. Владимир Зеленский – украинский актер, продюсер, политик и государственный деятель. Бывший руководитель и актер студии Квартал-95.
В первом туре президентских выборов 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей.
Во втором туре за него проголосовали 73,22% украинцев, принимавших участие в голосовании.
Официально стал президентом Украины 20 мая 2019 года.
Главными приоритетами своей политики на посту главы государства Владимир Зеленский называл прекращение российско-украинского конфликта на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма и оккупированных ОРДЛО.
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Президентство Владимира Зеленского и конфликт на Донбассе
- После прихода к власти Владимира Зеленского существенных прорывов в переговорах о возвращении оккупированных Россией украинских территорий не произошло.
- По мнению политического эксперта Александра Мусиенко, Россия действительно может вернуть Украине Донбасс и вывести свои войска из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако взамен Путин потребует от Киева негласного признания аннексированного Крыма российской территорией.
- Как полагает военный эксперт Юрий Кочевенко, Россия шантажирует Зеленского и пытается заставить украинского президента сесть за стол переговоров с представителями боевиков "ЛДНР". Главная цель Кремля – перевод конфликта России и Украины в область гражданского противостояния с последующим снятием санкций с Москвы.
- В сентябре закончилась провалом инициатива о совместном инспектировании украинских позиций под Шумами на Донбассе. У Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и подконтрольных Москве боевиков, акцентировав внимание на срыве мирного процесса.
- Тем временем Россия заблокировала переговорный процесс в рамках ТКГ по Донбассу. Москва настаивает, чтобы Украина провела выборы на неподконтрольных районах ОРДЛО уже в ближайшее время в условиях присутствия там российских войск и самопровозглашенных властей.