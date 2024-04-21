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В Раде рассказали, как военнообязанным обновить данные без похода в ТЦК

Дмитрий Видоменко
21 апреля 2024, 09:19
В Украине военнообязанные смогут обновить свои данные без визита в военкомат - в Раде рассказали, как это сделать.
Рада, компьютер
Как говорят в Раде, данные можно обновить через ЦНАП либо через электронный кабинет военнобязанного / коллаж Главред, фото УНИАН

Нардеп и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз пояснила, что после вступления в силу недавно принятого парламентом закона о мобилизации военнообязанные граждане смогут обновить свои данные без визита в ТЦК и СП (в просторечии – военкомат). Об этом народная избранница рассказала в интервью NV.

В частности, говорит Фриз, данные можно обновить через ЦНАП либо через электронный кабинет военнобязанного (когда он заработает).

"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП, где вам никто не будет вручать повестку. Вы просто обновляете свою контактную информацию, персональные данные. Можно обновить через электронный кабинет, когда он заработает, дистанционно", — заявила она.

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Фриз также подчеркнула, что повестки через электронный кабинет гражданам Украины вручать не планируют (а повестки будут вручаться физически либо отправляться по почте).

Кроме того, Фриз сообщила, что возможность обновления данных непосредственно в ТЦК и СП сохранится.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она отметила, что "За" проголосовало 283 народных депутата. В общем народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту.

Президент Украины Владимир Зеленский четко высказался относительно закона о мобилизации. Президент подчеркнул, что распространяется много манипуляций и российских нарративов о срыве мобилизации в Украине. Новый закон содержит определенные изменения, направленные на усиление контроля над уклонистами от призыва.

В Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Корниенко сообщил, что Офис президента собирается провести анализ документа на соответствие Конституции, после чего президент Украины Владимир Зеленский подпишет его.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал данный законопроект.

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