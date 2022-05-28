В России сдали позиции оккупантов: ВСУ дали по зубам армии Путина

Позиции оккупантов / Telegram-канал Баста

Во временно оккупированном поселке Казачья Лопань в Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили вражеские склады с боеприпасами и военной техникой.

Интересно, что разоблачило эту позицию Министерство обороны РФ, сообщает Telegram-канал Баста!.

Из обнародованных материалов видно, что россияне сами скорректировали украинский огонь на свою позицию.

"На птицефабрике в Казачьей Лопане в Харьковской области украинцы обустроили склады с боеприпасами и спрятали технику, персонал держат в подвале", – написали в МО РФ в вечерней сводке за 27 мая.

Однако поселок Казачья Лопань находится на временно оккупированной россиянами территории.

В ВСУ своевременно обратили внимание на ошибку россиян и оперативно отработали по указанному объекту из артиллерии.

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Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о якобы втором этапе своей войны против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Москва собирается оккупировать весь Донбасс, южные области Украины и прорубить коридор в захваченную автономную республику Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что уже в середине июня ВСУ могут пойти в контрнаступление на войска РФ. Украинская армия ждет получения тяжелого вооружения от западного мира. Оружие в нужных количествах может появиться к концу мая – началу июня. Тогда армия Украины будет планировать военную операцию.

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. На севере региона украинские войска освободили ряд населенных пунктов. Военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая заявили, что дошли до участка государственной границы с РФ.

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