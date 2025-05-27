В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг: в чем причина

Также возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя.

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Перебои в работе центров МВД / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг

Известно, что ведутся внеплановые технические работы

В Национальной информационной системе ведутся внеплановые технические работы, поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг. Об этом пишет на сайте МВД.

Отмечается, что сейчас наблюдаются перебои в:

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приеме теоретических и практических экзаменов;

регистрации и перерегистрации транспортных средств;

назначении надлежащего пользователя.

Там также добавили, что продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В связи с этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто;

бронирование номерных знаков;

продление срока хранения номеров.

"О полном восстановлении предоставления услуг сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Перебои в МВД / фото: скриншот

Напомним, как сообщал Главред, 26 апреля по всей Украине был зафиксирован масштабный сбой платежных систем - рассчитаться картой в магазинах, метро и других местах было невозможно.

Также, ранее, в Укрзализныце произошел массовый технический сбой, из-за которого перестали работать онлайн сервисы.

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Что известно о сервисном центре МВД? Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

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