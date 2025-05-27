В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг: в чем причина

Кратко:
- В сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг
- Известно, что ведутся внеплановые технические работы
В Национальной информационной системе ведутся внеплановые технические работы, поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг. Об этом пишет на сайте МВД.
Отмечается, что сейчас наблюдаются перебои в:
- приеме теоретических и практических экзаменов;
- регистрации и перерегистрации транспортных средств;
- назначении надлежащего пользователя.
Там также добавили, что продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В связи с этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто;
- бронирование номерных знаков;
- продление срока хранения номеров.
"О полном восстановлении предоставления услуг сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал Главред, 26 апреля по всей Украине был зафиксирован масштабный сбой платежных систем - рассчитаться картой в магазинах, метро и других местах было невозможно.
Также, ранее, в Укрзализныце произошел массовый технический сбой, из-за которого перестали работать онлайн сервисы.
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Что известно о сервисном центре МВД?
Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.
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