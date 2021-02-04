В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина

В Сети появились данные о журналистах с каналов соратника Медведчука

В открытом доступе на Google диске были обнародованы данные журналистов, которые работают на каналах ZIK, NewsOne и 112 Украина. О создании такой базы ранее заявлял у себя в Фейсбуке Сергей Стерненко.

В таблице указывается должность и время начала работы на телеканале. Также появился телеграм-чат, где выкладывают фото журналистов.

Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко сегодня заявил, что ищет в соцсетях добровольцев, чтобы помочь ему составить список журналистов, работающих на заблокированных ныне телеканалах ZiK, NewsOne и 112 Украина. Клич активист бросил 4 февраля в Facebook.

"Бродячие пропагандисты, которые обслуживали оккупантов, могут начать строить из себя порядочных людей и пойти в какое-то нормальное медиа. Некоторые из пропагандистов будут скрывать факты своей работы на упомянутых телеканалах. Но они сознательно работали на агрессора, поэтому мы должны не забывать о них, - считает подозреваемый в убийстве активист. В связи с тем, что пропагандисты могут мимикрировать под нормальных людей, к Стерненко и появилась мысль создать реестр всех, кто помогал вести против Украины информационную войну. А также распространить их данные "среди широкой общественности", чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу", - написал Стерненко.

"Для этого мне нужна группа добровольцев, которые будут собирать информацию, и те, кто будут отдельно вносить ее в таблицу, - сообщил активист, которому самому, видимо, недосуг заниматься технической работой", - отметил активист.