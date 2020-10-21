В Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах

Александр Качура / УНИАН

Как заявляет народный депутат от партии Слуга народа (политсила президента Зеленского) Александр Качура, проект постановления об отмене второго тура мэрских выборов по стране на время коронавирусного карантина - самостоятельная идея отдельных коллег по фракции.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на комментарий народного избранника. По словам Качуры, никаких планов по отмене второго тура мэрских выборов в Украине не.

"Это отдельная инициатива депутата. Этот вопрос не обсуждали внутри фракции. Проект только появился. У нас заседание комитета не планируется ближайшие несколько недель. Это постановление одноразового действия. Мы уже не внесем изменения до 25 октября. Если говорить об этой конкретной инициативе, я ее считаю малоперспективной, потому что этот вопрос регулируется избирательным законодательством. У нас не планируется рассмотрение изменений по поводу отмены второго тура. Это невозможно", - сказал Качура.

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Отмена второго тура мэрских выборов - что было ранее: