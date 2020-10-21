В Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах

Нардеп от партии Зеленского Александр Качура прокомментировал резонансную инициативу своей коллеги Татьяны Грищенко.
Как заявляет народный депутат от партии Слуга народа (политсила президента Зеленского) Александр Качура, проект постановления об отмене второго тура мэрских выборов по стране на время коронавирусного карантина - самостоятельная идея отдельных коллег по фракции.
Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на комментарий народного избранника. По словам Качуры, никаких планов по отмене второго тура мэрских выборов в Украине не.
"Это отдельная инициатива депутата. Этот вопрос не обсуждали внутри фракции. Проект только появился. У нас заседание комитета не планируется ближайшие несколько недель. Это постановление одноразового действия. Мы уже не внесем изменения до 25 октября. Если говорить об этой конкретной инициативе, я ее считаю малоперспективной, потому что этот вопрос регулируется избирательным законодательством. У нас не планируется рассмотрение изменений по поводу отмены второго тура. Это невозможно", - сказал Качура.
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Отмена второго тура мэрских выборов - что было ранее:
- Днем 21 октября в украинских СМИ опубликовали текст зарегистрированного в Раде депутатом от Слуги народа Татьяной Грищенко постановления №4234.
- В нем предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей от 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы в рамках борьбы с пандемией китайского коронавируса Covid-19.