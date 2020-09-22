УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине

22 сентября 2020, 10:17

Российская соцсеть снова стала доступной в Украине не из-за снятия санкций.

соцсети, Яндекс, Вконтакте, Одноклассники 2
ВКонтакте используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины, заявили в СНБО / Reuters

Специалисты по кибербезопасности начали сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы совместно разработать меры для блокировки запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте.

Об этом сообщил Аппарат Совета национальной безопасности и обороны в ответе на журналистский запрос Укринформ.

В СНБО объяснили, что соцсеть Вконтакте снова стала доступной в Украине не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов.

Именно это позволило обойти блокировку провайдерами доступа к приложению ВК на территории Украины.

Также сообщается, что 15 сентября 2020 заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк заявил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Демедюк считает, что ВКонтакте используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого это приложение установлено.

Читайте также"Запрет ВКонтакте не нужен": эксперт посоветовал, что делать с российскими сайтами

Запрет Вконтакте в Украине - что было ранее:

ВКонтакте местые выборы Выборы-2020 новости Украины СНБО Сергей Демедюк
Сейчас вы просматриваете новость «В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:17
В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине
10:10
Транзит газа в Европу - Газпром обратился с новым предложением к Нафтогазу
09:54
Помпео припугнул Россию новым пакетом санкций из-за отравления Навального Видео
09:44
Почему Лукашенко с души воротит от Путина мнение
09:34
Поклонская предложила казнить Турчинова, а Порошенко - отправить копать канал Видео
09:14
Фокин объяснил, почему на Донбассе начался конфликт Видео
08:41
Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку Видео
08:40
Пожар в доме Шабунина: стали известны результаты экпертизы Видео
08:39
Переболевшие лихорадкой денге имеют иммунитет к коронавирусу - ученые Видео
08:08
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
07:58
В Минздраве рассказали, сколько украинцев госпитализированы с Covid-19 Видео
07:33
Генсек НАТО потребовал мощной реакции на отравление Навального Видео
07:14
Ангел Victoria's Secret топлес показала сочную грудь и длинные секси-ножки
06:58
Назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР
06:53
Что может кардинально изменить расклад на выборах в США мнение
06:32
Соблазнительная французская стрижка гарсон из 20-х снова в моде - фото Фото
06:03
Что будет с курсом доллара в 2021 году: в Минфине дали прогноз Видео
05:29
Санкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко Видео
05:05
Эксперт предупредила о росте числа смертей от коронавируса и назвала причину Видео
04:34
Неожиданным модным трендом осени-зимы стала белая одежда - фото Фото
03:57
В Сеть слили новые данные о сотнях бойцов белорусского ОМОНа Видео
03:41
Эксперт рассказал, как карантин ударит по образованию Видео
03:02
Пополнение Лайф без комиссии – самые лайфхаковые способы
02:15
Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости
01:38
День осеннего равноденствия 2020 – что нужно делать и как поздравлять
01:34
Лукашенко пойдет на все условия Путина: эксперт предупредил об угрозе Украине Видео
00:51
"Пахнет гей сексом": Maruv показала пикантные фото из нового клипа Фото
21 сентября, понедельник
23:57
Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей Видео
23:31
Степанов бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом в Украине Видео
23:01
Глобальный опрос: ООН выяснила главные желания и страхи людей
22:31
"Дебит скважины исчез": оккупанты Крыма столкнулись с новой проблемой
22:27
Украина заставила замолчать россиянина в ООН из-за его слов о Крыме Видео
22:02
Как влияет пандемия на климат: ученые ошарашили ответом
21:45
США намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры Видео
21:26
Как улучшить память: названы простые способы Видео
21:23
Назвали дату выхода шоу Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной
21:22
Буксировка танкера Delfi: Криклий выложил видео спецоперации Видео
21:03
В ЦИК объяснили украинцам, как проголосовать на выборах во время карантина Видео
20:57
Dzidzio представил новый фильм "Де Гроші?" Видео
20:39
Украина может вернуть Донбасс завтра, но будут проблемы - экс-военный США
20:28
Джампинг Джек: что делает упражнение с телом Видео
20:19
Кипр поддерживает Россию, но готов ударить санкциями по режиму Лукашенко – СМИ Видео
20:11
Скандальному нардепу Юрченко избрали меру пресечения
19:55
На юге Украины вспыхнул масштабный пожар на полигоне - в чем причина
19:28
Врачи Омска рассказали, куда делась одежда Навального
19:15
Ультиматум от России: Фокин сделал заявление о выборах в ОРДЛО Видео
19:08
Алина Гросу развелась с мужем вскоре после свадьбы Видео
18:58
Под Киевом произошло жуткое ДТП: погибли мать и дочь
18:52
Сухой секс: что нужно знать про удовольствие Видео
18:32
Голая Хайди Клум показала забавы с собакой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять