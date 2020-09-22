В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине

ВКонтакте используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины, заявили в СНБО / Reuters

Специалисты по кибербезопасности начали сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы совместно разработать меры для блокировки запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте.

Об этом сообщил Аппарат Совета национальной безопасности и обороны в ответе на журналистский запрос Укринформ.

В СНБО объяснили, что соцсеть Вконтакте снова стала доступной в Украине не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов.

Именно это позволило обойти блокировку провайдерами доступа к приложению ВК на территории Украины.

Также сообщается, что 15 сентября 2020 заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк заявил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Демедюк считает, что ВКонтакте используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого это приложение установлено.

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Запрет Вконтакте в Украине - что было ранее: