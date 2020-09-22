В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине

Российская соцсеть снова стала доступной в Украине не из-за снятия санкций.
Специалисты по кибербезопасности начали сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы совместно разработать меры для блокировки запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте.
Об этом сообщил Аппарат Совета национальной безопасности и обороны в ответе на журналистский запрос Укринформ.
В СНБО объяснили, что соцсеть Вконтакте снова стала доступной в Украине не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов.
Именно это позволило обойти блокировку провайдерами доступа к приложению ВК на территории Украины.
Также сообщается, что 15 сентября 2020 заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк заявил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Демедюк считает, что ВКонтакте используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого это приложение установлено.
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Запрет Вконтакте в Украине - что было ранее:
- Пятый президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и сервисы Mail.ru в мае 2017 года. Также уже бывший украинский лидер одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.
- 14 мая 2020 в СНБО одобрили продление запрета на российские сайты и соцсети в Украине. Верховная Рада во время внеочередного заседания сразу поддержала проект.
- 15 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет на российские сайты и соцсети на территории Украины.
- 12 сентября стало известно, что соцсеть ВКонтакте возобновила работу Украине. Ею можно свободно пользоваться без специальных программ для входа на ресурс.
- 16 сентября Министерство культуры и информационной политики высказало обеспокоенность в связи сообщением российской социальной сети Вконтакте о снятии блокировки для украинских пользователей, поэтому обратилось к Apple и Google с требованием ее изъять.