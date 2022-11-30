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В ВСУ рассказали, когда украинские военные погонят оккупантов из Донбасса

30 ноября 2022, 05:20

Украинские военные смогут отогнать российских оккупантов даже без численного преимущества.

В ВСУ рассказали, когда украинские военные погонят оккупантов из Донбасса
Контрнаступление ВСУ на Донбассе / фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные пойдут в мощное контрнаступление на Донбассе и отбросят врага. Это может произойти так молниеносно, как это было на Харьковщине. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 канал.

Он отметил, что у ВСУ уже есть необходимое высокоточное оружие.

"Мы очень эффективно ее применяем, по сути сведя ее использование к "один выстрел – одно серьезное поражение". Как было в эти сутки в Сватово, где было поражено подразделение противника, скопление его личного состава, где 20 погибших и 30 раненых", - сказал Череватый.

Еще одним важным фактором в ВСУ считают погоду. Именно то, насколько промерзнет почва, повлияет на скорость контрнаступления.

"Есть ряд условий, среди которых есть природные. Они от нас мало зависят. Это состояние почв, например, в зависимости от того, промерзнет или не промерзнет, и какая будет зима", - пояснил Череватый.

В Украине продолжается подготовка личного состава к контрнаступлению.

"Когда мы увидим, что у нас нет численного преимущества, но мы видели слабые места врага, мы видели, что у нас есть подготовленные резервы, что мы можем в каких-то участках прорвать и заставить врага бежать, мы это сделали. Когда наступит такой момент на востоке – на Донецком или Луганском направлении – он обязательно будет использован по всем правилам военной науки", - сказал спикер.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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