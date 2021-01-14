В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака

В ВСУ разгорелся секс-скандал / МОУ

В Вооруженных силах Украины назначена служебная проверка по факту сексуальных домогательств на рабочем месте и гендерной дискриминации.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook, главнокомандующий Руслан Хомчак поставил задание Военной службе правопорядка в ВСУ провести служебную проверку по фактам, которые были опубликованы в Сети.

Скандал разгорелся после жалобы женщины-военнослужащей и ее коллег на действия руководителя военного учреждения. Данные по этому факту уже внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украины 1 января 2021 года.

В ВСУ уже создали рабочую группу для изучения этих фактов. Ее возглавила советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам.

Отметим, по сообщению черниговского портала Gorod.cn.ua, появилось заявление 43-летней начальницы отдела финансового обеспечения в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Ольги Деркач, которая обратилась рассказала, что она и ее коллеги уже долгое время страдают от действий руководителя учреждения – 53-летнего Александра Криворучко.

Ольга Деркач / gorod.cn.ua

1 января 2021 года ГУ Нацполиции в Черниговской области открыло уголовное производство после обращения Ольги Деркач по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Украины (Принуждение к вступлению в половую связь без добровольного согласия).

/ gorod.cn.ua

"Пока он был замом комиссара я с ним почти не сталкивалась, а когда занял высшую руководящую должность в октябре 2015 года, то примерно с 2016-го с его стороны я начала получать внимание, которое неприемлемо в отношениях руководитель-подчиненный", – заявила журналистам женщина.

Александр Криворучко / gorod.cn.ua

Ранее сообщалось, что 24-летняя военнослужащая воинской части А-1358, расположенной в Хмельницкой области, лейтенант Валерия Сикал обвинила командира части полковника Виктора Иванива в сексуальных домогательствах.