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РФ собирает армию с танками и самолетами у границ Украины: в ГУР оценили угрозу

Масштабность и размах российских стратегических учений растет, подчеркнул Вадим Скибицкий.

20 июля 2020, 09:57
Танки, граница, Россия, Украина
Российская армия/ progorodnn.ru

Россия начинает активный период подготовки и проведения учений на разных уровнях, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Как подчеркнул он в интервью Сегодня, активная фаза боевой подготовки приходится на сентябрь-октябрь, когда проводятся стратегические командно-штабные учения с широким привлечением войск.

Представитель ГУР напомнил, что в этом году, в соответствии с планами российского командования, будут проведены учения Кавказ-2020.

"Сейчас мы видим, что начались специальные учения. Что это означает? Разного рода войска будут отрабатывать свои задания. Десантные войска – прежде всего переброску и высадку десантов на незнакомые территории, инженерные подразделения – наведение различных переправ через водные преграды и обеспечение передвижения войск, противовоздушная оборона – организацию единой системы ПВО на поле боя и прикрытие стратегических объектов. Как правило, это происходит в течение июля-августа", - уточнил он.

Читайте такжеМассовая переброска войск в Крым: РФ внезапно перекрыла Керченский проливПо его словам, активная фаза учений Кавказ-2020 запланирована на 21-26 сентября. При этом основные полигоны, которые будут задействованы, находятся в Южном военном округе.

"Могу сказать, что после 2014 года масштабность и размах стратегических учений в России начали расти. В чем состоит вызов для нас и почему обращаем на это внимание. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. С началом активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", - добавил Скибицкий.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

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Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

новости Украины новости России ГУР Вадим Скибицкий
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