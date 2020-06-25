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Вакцинация от COVID-19: стало известно, сколько украинцев готовы сделать прививку

Мнение украинцев по поводу вакцинации от COVID-19 практически разделилось.

25 июня 2020, 15:08
Вакцина, коронавирус
Не все украинцы готовы сделать прививку от COVID-19 / Global Look Press

По данным проведенного в середине июня социологического опроса, 41% опрошенных украинцев готовы бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса. Однако 49% респондентов отказались бы от такой возможности.

Данные такого исследования опубликованы компанией Research & Branding Group.

В частности, среди 41% опрошенных украинцев, которые готовы сделать прививки от COVID-19, 25% уверены в своем выборе, 16% - вакцинировались бы с большой долей вероятности.

В числе 49% респондентов, которые не намерены делать прививки, 37% уверены в своей позиции, 12% полагают, что скорее всего откажутся от вакцинации.

Опрос был проведен в период с 10 по 16 июня в телефонном режиме. Приняли участие в исследовании 1009 человек, погрешность – не более 3,7%.

Напомним, в мае главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что государство в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции планирует устроить массовую вакцинацию от COVID-19 в период и июля по сентябрь.

В данный момент вакцина от коронавируса находится в стадии разработки.

Ранее вопрос прививок от коронавируса прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, кому предстоит пройти обязательную вакцинацию.

коронавирус в Украине Вакцина вакцинация
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