Вакцинация от COVID-19: стало известно, сколько украинцев готовы сделать прививку

Не все украинцы готовы сделать прививку от COVID-19 / Global Look Press

По данным проведенного в середине июня социологического опроса, 41% опрошенных украинцев готовы бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса. Однако 49% респондентов отказались бы от такой возможности.

Данные такого исследования опубликованы компанией Research & Branding Group.

В частности, среди 41% опрошенных украинцев, которые готовы сделать прививки от COVID-19, 25% уверены в своем выборе, 16% - вакцинировались бы с большой долей вероятности.

В числе 49% респондентов, которые не намерены делать прививки, 37% уверены в своей позиции, 12% полагают, что скорее всего откажутся от вакцинации.

Опрос был проведен в период с 10 по 16 июня в телефонном режиме. Приняли участие в исследовании 1009 человек, погрешность – не более 3,7%.

Напомним, в мае главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что государство в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции планирует устроить массовую вакцинацию от COVID-19 в период и июля по сентябрь.

В данный момент вакцина от коронавируса находится в стадии разработки.

Ранее вопрос прививок от коронавируса прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, кому предстоит пройти обязательную вакцинацию.