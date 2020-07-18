В Минздраве рассказали, когда в Украине ждать вакцину от COVID-19

В МОЗ рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса / Reuters

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о перспективах появления в Украине вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире Свобода слова на телеканале Украина 24, в Украине появления вакцины от COVID-19 стоит ждать не раньше весны 2021 года.

"Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышло на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021", - отметил Ляшко.

Замглавы Минздрава пояснил, что Украина готова присоединиться к работе по части проведения клинических исследований вакцины от коронавируса.

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"Вакцина, если появится, все производители заявляют, что готовы отдать формулы и выпустить ее равномерно на территории других стран", – добавил Ляшко.

Ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала о том, что сыворотка крови, взятая у одной тысячи доноров, уже имеет специфические антитела к различным ОРВИ.

По ее словам, коронавирусные инфекции, вызывающие пандемии, мутируют несколько раз в год, поэтому нет никакого смысла создавать вакцины.