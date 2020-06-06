"Должен довести до конца": Зеленский высказался об отставке Авакова

Владимир Зеленский встретился с журналистами в неформальной обстановке / ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Во время встречи с журналистами в Залесье Киевской области он подчеркнул, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца расследование убийства Шеремета, сообщает ТСН.

Президент убежден, что министр должен довести до конца громкие дела за которые отвечает.

"Я понимаю за что забастовка (требование отставки Авакова, - ред.). Я честно отвечал на это вопрос, если человек взялся за какую-то сенсационную громкое дело, должна его доказать и не должен его бросать. Как раз, я боялся, чтобы из-за увольнения Рябошапки у нас не возникло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжилось эта дело и я думаю, что его доведут до конца и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с господином Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен его довести до конца", - сказал Зеленский.

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Напомним, в пятницу, 5 июня, возле здания Верховной Рады прошла акция за отставку министра Арсена Авакова.

Участники протеста привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют "бобик". Один из участников акции протеста пытался устроить акт самосожжения, но полиции удалось быстро потушить огонь на его теле.

Также ранее глава МВД Арсен Аваков пообещал внедрить в отделениях систему видеофиксации следственных действий, организовать внеплановые инспекции (для этого создадут специальные инспекции) и ввести дополнительные психологические тесты при отборе кадров. Кроме того, полицейских ждет повышение зарплат и улучшение материального обеспечения.