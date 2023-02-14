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Военный эксперт пояснил, почему россияне на фронте несут громадные потери

14 февраля 2023, 02:05
Некачественные новомобилизованные бойцы и нехватка техники – причины того, почему РФ начала нести на фронте большие потери, чем раньше, говорит эксперт.
Танк, Коваленко
Почему россияне на фронте несут большие, чем раньше, потери - ответ эксперта/ коллаж фото и скриншот из видео

Некачественный личный состав привел к тому, что оккупанты в боях ВСУ начали терять гораздо больше бойцов, чем раньше. Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко во время эфира на "5 канале".

"Но если мы говорим о комплектации среднестатистического подразделения, то она зависит не только от того, есть ли там полный состав, еще и присутствие ББМ необходима. Итак, дефицит техники, непрофессиональный личный состав. И все это в комплексе заканчивается тем, что они имеют вот такие большие потери. Если мы говорим о возможности компенсации этих потерь, то, опять же, она будет непрофессиональная и некачественная", − говорит он.

Более того, говорит Коваленко – русские оккупанты, чтобы ввести в заблуждение ВСУ, бросают новомобилизованных в бесперспективные атаки.

видео дня

"Несколько недель назад россияне в Запорожской области пытались совершать вот такие штурмовые действия в направлении ОреховаЭто была имитация, когда использовалась исключительно пехотная составляющая с минимальным использованием техники - ББМ. При этом почти все они были уничтожены. Это и была имитация - отвлечение внимания. Сейчас что-то похожее происходит и от Сватово до Кременной", − подытожил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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ВСУ Александр Коваленко война России и Украины
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