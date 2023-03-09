Военный эксперт объяснил, без чего Россия не сможет продолжать войну

Роман Свитан считает, что живая сила для войны у россиян не закончится никогда, однако без одного, денежного, ресурса вести войну Кремль не сможет.

Роман Свитан / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Маловероятно, что живая сила у русских оккупантов закончится когда либо. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью порталу ТСН.

"Они могут ее собирать по крайней мере по 100 тысяч в месяц. В РФ не закончатся и элементы техники, которые там могут производить. Они могут изготавливать эту технику, пусть в небольших количествах, поэтому полностью она конечно не закончится. Мы не уничтожим заводы по ее производству", – сказал он.

Свитан также спрогнозировал, что скорее стоит ждать, когда экономика страны-агрессора начнет трещать под напором русских санкций.

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"Без денег ни одна война не движется. Под мировым давлением у россиян к лету финансовый поток – кровь, питающая войну, закончится", – подытожил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Военная помощь Украине от Запада

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в начале месяца Пакистан отправил в немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.

Накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".

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