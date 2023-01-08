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Военный эксперт рассказал, сколько есть сценариев окончания войны

8 января 2023, 01:35
Как говорит военный эксперт Олег Жданов, есть три наиболее вероятных сценариев конца украино-российской войны.
Жданов, ВСУ
Военный эксперт рассказал, сколько есть сценариев окончания войны / коллаж фото УНИАН

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что выход ВСУ на границы Украины образца 1991 года не поставит точку в войне. Ее поставит только крах путинского режима в России.

"Точкой в войне станет смена правящего режима в России. Однако это даст лишь передышку на несколько десятилетий, максимум на сто лет. Глобальной геополитической победой станет развал России. Иначе в России не переживут поражения, со временем русский шовинизм все равно вылезет наружу и победит, и россияне все равно будут строить империю. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. […] Наш выход на границы 1991 года без смены политического режима в России, будет означать вариант Израиля, то есть огневое воздействие со стороны РФ на Украину будет продолжаться бесконечно", − сказал он.

Если ситуация сложится таким образом, то Украине придется использовать опыт Северного Кипра, считает эксперт.

"В этом случае вопрос можно будет временно решить с помощью миротворческого контингента войск ООН. Это будет вариант Северного Кипра – разделение противоборствующих сторон, когда солдат ООН стоит на границе между Украиной и Россией. [...] Если в России политический режим сменится на более демократический и либеральный, станет возможным подписание соглашения о совместном сосуществовании. Но российская армия все равно потихоньку будет восстанавливаться, и рано или поздно в России придут к тому, что "Украина – это исконно русские земли", хоть это и не так", − сказал он.

Как говорит Жданов, есть три наиболее вероятных сценариев конца украино-российской войны.

"По сути, есть три варианта окончания войны: либо замороженный конфликт низкой интенсивности (возможно также разделение войсками ООН двух противоборствующих сторон), либо подписание соглашения (но это отложенная война), либо развал России (это будет окончательной победой)", − сказал он.

Когда РФ может распасться – прогнозы экспертов

Ранее дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

Также Огрызко делал прогноз, что новый 2023 год будет достаточно турбулентным для страны-агрессора России. С диктатором Владимиром Путиным мало кто захочет общаться в цивилизованном мире, а внутри страны ему могут начать искать замену.

В то же время экс-глава Луганской ВГА, экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука говорил, что большинство политиков на Западе панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате поражения России и распада ее на составные части. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс предоставления Украине военной помощи.

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