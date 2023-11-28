ВСУ могут освободить сразу 2 области: эксперт назвал важное условие

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины и продолжают военную операцию по расширению плацдарма на этом направлении.

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Эксперт проанализировал ход боевых действий на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада

Для того чтобы была возможность освободить от российских оккупантов территорию Херсонской и Запорожской областей нужно навести полноценную переправу через Днепр. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Пока что этот кусок украинской земли на левом берегу, над которым удалось восстановить контроль, достаточно небольшой. На таком небольшом кусочке достаточно трудно создать полноценный плацдарм для дальнейшего наступления и накопить нужное количество вооруженных сил, в частности, танковых подразделений, тяжелой артиллерии, создать запасы боекомплектов для дальнейшего продвижения и мощного артиллерийского удара", - отмечает Георгий Тука.

Он отмечает, что этот укрепленный район следует расширять, чтобы создать полноценный плацдарм. Именно этим и занимаются военные Вооруженных сил Украины, которые расположены в этом направлении.

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"Россияне одновременно пытаются отбить участки суши, которые мы взяли под контроль. Почему им это не удается, я уже объяснил: Мы выигрываем артиллерийские дуэли, и поэтому противник не может подойти тяжелой техникой, чтобы выжать наших ребят", - указывает Георгий Тука.

По его словам, хотя это очень тяжело, нам удается шаг за шагом расширять этот укрепленный район и усиливать его.

"Конечно, хотелось бы, чтобы за одни сутки удавалось освободить 10 кв км, но, к сожалению, это нереально. Поэтому ребята там дерутся за каждую посадку, за каждые 100 метров. Но процесс продвигается", - отмечает Георгий Тука.

Эксперт указывает на то, что без надлежащей инфраструктуры для переправы через Днепр невозможно перебросить тяжелую бронетехнику и вооружение через реку.

"Обязательно нужно рассматривать вопрос наведения понтонных переправ, а это довольно сложно, потому что они сразу станут для врага мишенями. Впрочем, ничего нереального нет", - резюмирует Георгий Тука.

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – Украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что Вооруженные Силы Украины осуществляют огневой контроль над частью левобережья Днепра в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Главном управлении разведки раскрыли возможный сценарий отступления войск Российской Федерации с левобережья.

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