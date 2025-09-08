Укр
ВСУ освободили территории на "горячем" направлении: Сырский раскрыл детали

Алексей Тесля
8 сентября 2025, 11:50обновлено 8 сентября, 12:36
Август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений, подчеркнул Александр Сырский.
Александр Сырский
Александр Сырский сообщил об успехах украинской армии

Главное из заявлений Сырского:

  • Силы обороны, за последнее время, освободили 4 кв. км территорий
  • Август стал месяцем наименьших территориальных достижений РФ

На Северо-слобожанском направлении Силы обороны, за последнее время, освободили 4 кв. км территорий, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений российских оккупантов за последнее время, при этом враг надеялся на прорывы и прилагал для этого максимальные усилия, написал он в Telegram.

"Если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На покровском направлении их достижение - 5 кв. км, тогда как наши войска восстановили контроль над 26 кв. км. Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км", - написал Сырский.

По его словам, всего в течение августа Силы обороны восстановили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов. Было уничтожено 28 тыс. 790 оккупантов, а с начала года - 297 тыс. 350.

"За этот период нашими средствами Deep Strike поражены 60 целей на территории России. Ослаблены способности РФ по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, нарушено функционирование транспортной системы. В целом наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тысяч объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%", - рассказал Сырский.

При этом он отметил, что в августе противник рассчитывал осуществить прорыв и окружение украинских войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, планировал масштабные наступательные действия на новопавловском и запорожском направлениях, но украинские войска не допустили реализации этих намерений. "Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область", - сообщил главнокомандующий.

По словам Сырского, сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз. "Я выражаю глубокую благодарность нашим офицерам, сержантам и особенно солдатам: их профессиональные умения, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов", - сказал он.

Главнокомандующий назвал август месяцем больших испытаний для ВСУ, "но на выходе мы получили немало положительных результатов".

Бои на востоке: в ВСУ сообщили подробности

Обстановка в районе Покровска остаётся крайне напряжённой. Российские ДРГ пытаются проникнуть в город, используя канализационные сети. По словам политолога и офицера ВСУ Андрея Ткачука, такие тактики враг применяет не впервые — их цель разведка, диверсии и затруднение работы украинской логистики.

Ранее сообщалось о том, что украинские подразделения освободили территории возле Покровска. На Покровском направлении идут тяжелые бои, но Силы обороны добиваются успехов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Покровском направлении украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ.

Как сообщал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

