ВСУ отбросили штурмовиков РФ и "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу РФ на Харьковщине.

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ВСУ на фронте дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

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РФ безуспешно атакует на Харьковщине

ВСУ уничтожают врага и его технику

За прошедшие сутки войска страны-агрессора РФ четыре раза штурмовал позиции Сил обороны вблизи Волчанска Харьковской области. Оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 11 КАБов и 28 НАР.

Враг нанес 65 ударов дронами-камикадзе и осуществили 435 обстрелов позиций защитников Украины, сообщили в ОТГ "Харьков"

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Потери врага за минувшие сутки составляют 121 человек, из них безвозвратные - 47, санитарные - 74.

/ Инфографика: Главред

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:

4 артиллерийские системы;

1 боевая бронированная машина;

19 автомобилей;

9 единиц спецтехники;

34 БпЛА;

90 укрытий для личного состава и 2 места хранения боеприпасов.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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Ранее эксперт оценил, добьется ли РФ прорыва на Харьковщине. Россия заплатила очень высокую цену в боях за Авдеевку, там погибло около 70 тысяч оккупантов, рассказал Дмитрий Жмайло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине. В Волчанске бои обострились и врагу снова удалось взять под контроль агрегатный завод.

Как сообщал Главред, в Харьковской области ГУР провело уникальную операцию и зачистило 400 гектаров лесистой местности возле Липцов. Несмотря на сложный рельеф и укрепленные позиции противника, украинским защитникам удалось без потерь обеспечить вход личного состава 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" для стабилизационных действий.

Смотрите видео - россиян окружили в Волчанске:

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