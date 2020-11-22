ВСУ продвинулись вперед под Донецком: в ОБСЕ раскрыли детали

В ОБСЕ рассказали о ситуации на линии соприкосновения / Скриншот

В зоне ООС на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировала продление траншей на линии соприкосновения.

Как говорится в соответствующем отчете миссии ОБСЕ, продление траншей зафиксировано вблизи Песок и Веселого в Донецкой области, а также вблизи разрушенного донецкого аэропорта и на его территории.

22 октября беспилотник миссии ОБСЕ впервые зафиксировал 3 продления существующих траншей к северо-востоку от Песок.

"190-метровое и 150-метровое продления оценены как укрепления существующих позиций, а 20-метровое продление, по оценке, является продвижением вперед в сторону линии соприкосновения, что сокращает расстояние между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований до 375 м", — говорится в отчете.

По оценке ОБСЕ, все три продления принадлежат Вооруженным силам Украины.

Читайте такжеНа Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригадыКроме того, наблюдатели ОБСЕ на южном крае аэропорта, в поле приблизительно в 800 м к северу от Веселого, зафиксировали 50-метровое продление траншеи в северном направлении, оцененное как продвижение вперед.

"Что сокращает расстояние между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований до 870 м. По оценке, эти траншеи принадлежат вооруженным формированиям", - добавили в ОБСЕ.

Ситуация в зоне ООС: