ВСУ продвинулись вперед под Донецком: в ОБСЕ раскрыли детали

Миссия ОБСЕ впервые зафиксировала продления существующих траншей к северо-востоку от Песок.
В зоне ООС на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировала продление траншей на линии соприкосновения.
Как говорится в соответствующем отчете миссии ОБСЕ, продление траншей зафиксировано вблизи Песок и Веселого в Донецкой области, а также вблизи разрушенного донецкого аэропорта и на его территории.
22 октября беспилотник миссии ОБСЕ впервые зафиксировал 3 продления существующих траншей к северо-востоку от Песок.
"190-метровое и 150-метровое продления оценены как укрепления существующих позиций, а 20-метровое продление, по оценке, является продвижением вперед в сторону линии соприкосновения, что сокращает расстояние между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований до 375 м", — говорится в отчете.
По оценке ОБСЕ, все три продления принадлежат Вооруженным силам Украины.
Читайте такжеНа Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригадыКроме того, наблюдатели ОБСЕ на южном крае аэропорта, в поле приблизительно в 800 м к северу от Веселого, зафиксировали 50-метровое продление траншеи в северном направлении, оцененное как продвижение вперед.
"Что сокращает расстояние между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований до 870 м. По оценке, эти траншеи принадлежат вооруженным формированиям", - добавили в ОБСЕ.
Ситуация в зоне ООС:
- За прошедшие сутки российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
- Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное.
- Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил не было. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.
- С начала текущих суток, 22 ноября, на линии разграничения сохраняется тишина.