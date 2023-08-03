ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

У украинских защитников есть потери.

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Мины остаются одним из главных препятствий для быстрого продвижения ВСУ / Фото: Оперативная группировка войск "Каховка", 14 ОМБр имени князя Романа Великого

Украинские военные столкнулись с новой проблемой на фронте - минированием оккупантами тел своих "двухсотых" товарищей, говорится в материале Reuters.

Журналисты пообщались с украинскими саперами, которые занимаются разминированием брошенных позиций россиян.

"Там было трое или четверо их (россиян - Главред) погибших. Два парня лежали друг на друге, что вызывало у нас подозрения, потому что, если бы был взрыв, их бы разбросало в разные стороны, а тут один лежит на другом. Мы поступили правильно, не тронув их, потому что, когда мы добрались туда с "котенком" (специальным устройством для разминирования - Главред), мы увидели, что под ними была ПМН", - поделился 47-летний сапер Владимир. видео дня

По его словам, каждый день его команда теряет по одному специалисту - раненым или погибшим. Первыми на задание всегда идут саперы.

Россияне минируют все - двери, коробки и ящики, даже игрушки. Даже собственных погибших.

"Они знают, что наши медико-эвакуационные группы поднимают раненых и убитых, под которыми потом находят эту взрывчатку. А это очень опасно для нас", - объяснил Владимир.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц. За это время наши войска столкнулись с мощной системой обороны оккупантов и минными полями, замедлившими в итоге продвижение защитников.

По данным New York Times, ВСУ в своем контрнаступлении пока отказались от методов ведения боя армии США и вернулись к тактике, которую прекрасно знают - истощение российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо штурмов минных полей под огнем противника.

На этом фоне в армии РФ начался снарядный голод, сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Forbes, в свою очередь, пишет, что украинцы преобладают по крайней мере в одном из эпизодов более широкого замысла - в контрбатарейной борьбе.

Ситуация на фронте все равно тяжелая. Вечером, 3 августа, президент Владимир Зеленский сообщил о жестоких штурмах на восточной линии фронта. В то же время командующий Сухопутных войск Александр Сырский отметил увеличение темпов наступления ВСУ на Бахмутском направлении.

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