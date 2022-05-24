ВСУ уничтожили российскую технику на 13 млрд долларов: названы самые дорогие потери

Россия потеряла военную технику на 13 млрд долларов / Макс Левин, Reuters

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла военную технику по меньшей мере на 13 млрд долларов. Лишь в первое время после вторжения РФ еженедельно теряла не менее 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, лишь за последнюю неделю войны украинские военные уничтожили вражескую технику на сумму 400 млн долларов.

В целом ВСУ уничтожили российскую технику:

самолеты и вертолеты - 6 млрд долларов;

танки и боевые бронированные машины - 4 млрд долларов;

корабли и катера - 1 млрд долларов;

остальная техника - 2 млрд долларов.

Самой дорогой потерей стал российский крейсер "Москва" за 750 млн долларов.

"Благодаря этому "Укрпочта" сорвала джекпот. Через день после выпуска марки с крейсером "Москва" наши военные поразили это вражеское судно. Как следствие, за маркой выстроились очереди и проводились аукционы. И только "Укрпочта" заработала на этой марке $1 млн", - говорится в сообщении.

Уничтожение десантного корабля "Саратов" принесло России убытки в размере 400 млн долларов. Он затонул 24 марта после того, как его обстреляли украинские военные.

Третьим одним из самых дорогих объектов стал десантный самолет Ил-76 стоимостью 86 млн долларов. Его сбили еще 26 февраля с российским десантом на борту.

Британская разведка утверждает, что Вооруженные силы Украины за первые три месяца российского вторжения уничтожили число оккупантов РФ, сравнимое с количеством потерь СССР в войне в Афганистане за 9 лет.

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По данным Генштаба с начала полномасштабной войны в Украине были ликвидированы 29 350 российских солдат. ВСУ уничтожили 1302 вражеских танков, 3194 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских систем, 205 самолетов и 170 вертолетов, 480 беспилотников, 13 кораблей и катеров.

Напомним, недавно бойцы ВСУ в Николаевской области уничтожили российский военный самолет за 50 млн долларов. После сокрушительного удара от него осталась лишь куча металлолома.

Под Харьковом бойцы Вооруженных сил Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета Карл Густав нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т-90М Прорыв. Боевую машину оккупантов разбили военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны.

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