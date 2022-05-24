УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ уничтожили российскую технику на 13 млрд долларов: названы самые дорогие потери

24 мая 2022, 14:38

Самой дорогой потерей стал утонувший российский крейсер "Москва" за 750 млн долларов.

оккупанты, российская техника
Россия потеряла военную технику на 13 млрд долларов / Макс Левин, Reuters

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла военную технику по меньшей мере на 13 млрд долларов. Лишь в первое время после вторжения РФ еженедельно теряла не менее 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, лишь за последнюю неделю войны украинские военные уничтожили вражескую технику на сумму 400 млн долларов.

В целом ВСУ уничтожили российскую технику:

  • самолеты и вертолеты - 6 млрд долларов;
  • танки и боевые бронированные машины - 4 млрд долларов;
  • корабли и катера - 1 млрд долларов;
  • остальная техника - 2 млрд долларов.

Самой дорогой потерей стал российский крейсер "Москва" за 750 млн долларов.

"Благодаря этому "Укрпочта" сорвала джекпот. Через день после выпуска марки с крейсером "Москва" наши военные поразили это вражеское судно. Как следствие, за маркой выстроились очереди и проводились аукционы. И только "Укрпочта" заработала на этой марке $1 млн", - говорится в сообщении.

Уничтожение десантного корабля "Саратов" принесло России убытки в размере 400 млн долларов. Он затонул 24 марта после того, как его обстреляли украинские военные.

Третьим одним из самых дорогих объектов стал десантный самолет Ил-76 стоимостью 86 млн долларов. Его сбили еще 26 февраля с российским десантом на борту.

Британская разведка утверждает, что Вооруженные силы Украины за первые три месяца российского вторжения уничтожили число оккупантов РФ, сравнимое с количеством потерь СССР в войне в Афганистане за 9 лет.

Читайте такжеРашистов утопили вместе с техникой: ВСУ уничтожили переправу РФ на Северском Донце

По данным Генштаба с начала полномасштабной войны в Украине были ликвидированы 29 350 российских солдат. ВСУ уничтожили 1302 вражеских танков, 3194 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских систем, 205 самолетов и 170 вертолетов, 480 беспилотников, 13 кораблей и катеров.

Напомним, недавно бойцы ВСУ в Николаевской области уничтожили российский военный самолет за 50 млн долларов. После сокрушительного удара от него осталась лишь куча металлолома.

Под Харьковом бойцы Вооруженных сил Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета Карл Густав нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т-90М Прорыв. Боевую машину оккупантов разбили военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:13

Ягоды будут сладкими и сочными: чем удобрять клубнику весной для большого урожая

15:00

ЕС одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евро

14:55

"Испытание": российский актер-"путинист" заявил, что в РФ нужно запретить аборты, даже если это изнасилование

14:47

У Зеленского резко ответили на предложение о прекращении огня и возобновлении бизнеса с РФВидео

14:44

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
14:42

Нацгвардеец взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных

14:39

Русские обманом через мобильные игры заставляют украинских детей собирать разведданные - СБУВидео

14:38

ВСУ уничтожили российскую технику на 13 млрд долларов: названы самые дорогие потери

14:34

Хотят назвать захват Донбасса и Херсонщины "победой": в ГУР раскрыли планы новой пропаганды РФВидео

14:25

Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: секретный рецепт за 15 минутВидео

14:13

"Очень неудачный символ": историк объяснил значение "Z" и "O" на российской технике

14:03

Путина сделают козлом отпущения: в ГУР раскрыли сценарий госпереворота в РФВидео

13:41

"Просто одни трупы": оккупант пожаловался жене, как их "кинули" с войной в Украине

13:41

"Считаю помощь своим долгом": Галкин в трогательном видео призвал поддержать беженцев из УкраиныВидео

13:33

Ленд-лиз насыщает Украину оружием, Россия уже хочет перемирия – экспертВидео

13:32

Украина должна быть в Крыму уже до конца года – ГУРВидео

13:26

Европа снова попытается договориться, или Чем Украине грозит новый этап войнымнение

13:24

Возомнил себя персонажем из "Властелина колец": оккупант вонзил клинок в сердце украинцуВидео

13:18

Как создать идеальную спальню: идеи стильного дизайна

13:10

Легендарный дорожный знак для оккупантов уйдет с молотка: стартовая цена – 50 тыс. грн

Реклама
13:06

Настигла карма: российские саперы подорвались на заминированном Азовстале

13:00

Гороскоп на завтра, 25 мая 2022: Весам – сомнительные предложения, Водолеям – осуществление мечты

12:59

Украинцы категорически против территориальных уступок для завершения войны - опросВидео

12:46

Путин пережил пять покушений: кто и когда пытался убить российского диктатораВидео

12:39

Глава ГУР раскрыл сценарий завершения войны и назвал срокиВидео

12:39

Военные РФ с крейсера Москва, который уничтожали ВСУ, предлагали защитникам Змеиного сдаться

12:28

Дрон-камикадзе прервал пикник оккупантов: в ад отправились два экипажа россиянВидео

12:00

"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": филиппинский диктатор разругал Путина

11:58

Прятались от обстрелов: в Мариуполе рашисты нашли тела 200 погибших человекВидео

11:58

Боевики "ДНР" устроили бунт: жалуются на колоссальные потери и бегут с фронтаВидео

11:35

"Декольте до пупа": 52-летння Наоми Кэмпбелл прошлась по красной дорожке

11:35

Бывшего президента Молдовы Додона задержали по делу о коррупции и госизмене

11:32

"Наступление России на Донбассе — это беспощадная битва": Кулеба призвал ускорить поставки оружияВидео

11:31

Харакири России: как Путин войной в Украине спускает в канализацию всю РФмнение

11:10

ВСУ качественно контролируют территорию вблизи Северодонецка – разведка Британии

10:56

Протянет еще несколько лет: в ГУР раскрыли страшный диагноз ПутинаВидео

10:31

Бунт в армии РФ: моряки отказываются идти в бой из-за аварийного состояния кораблейВидео

10:24

"Только нашла себя": на Херсонщине оккупанты подло убили молодую учительницу

10:23

Если Запад даст достаточно оружия, ВСУ к июлю перейдут к контрнаступлению – экспертыВидео

10:18

Favbet несмотря на войну продолжает работать с гражданами РФ и выплачивать им выигрыши - СМИ

Реклама
09:59

В РФ заговорили о поиске преемника Путина из-за провала войны в Украине – СМИВидео

09:50

В Чернигове 9-летняя школьница обрезала волосы для помощи ВСУВидео

09:31

Угроза ракетных ударов из Беларуси: агрессоры поставили "Искандеры" в 50 километрах от границыВидео

09:29

Спецслужбы, ВСУ и партизаны в Мелитополе ударили по поставкам оружия на захваченные территории – мэр

09:22

"Второй Мариуполь": Арестович рассказал об опасности, которая нависла над СеверодонецкомВидео

09:16

Пять выводов азиатского турне Джо Байдена: готовиться ли Украине к забытьюмнение

08:59

Британия обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море — TimesВидео

08:50

"Его работа запомнится в истории": главком ВСУ Залужный стал одним из самых влиятельных людей – TIMEВидео

08:31

"Хочу в Украину": на оккупированной Херсонщине пенсионер отшил пропагандистов РФВидео

08:21

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять