Выборы в США: эксперт объяснил, кто из кандидатов лучше для Украины - Трамп или Байден

Киеву не стоит делать ставку ни на Трампа, ни на Байдена, считает Илья Пономарев / Главред

После президентских выборов в США Киеву нужно будет выстраивать новые отношения с Вашингтоном, потому что на данный момент в американской элите тема Украины стала так же токсична, как и тема России.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на сайте Главред.

По его словам, с точки зрения интересов Украины, выгоднее, чтобы у власти остался Трамп, потому что его команда более жесткая по характеру, чем команда Байдена.

"Но, кто знает, возможно, после всех этих скандалов с компанией Burisma и сыном Байдена, Джо Байден, придя к власти, будет настолько злой, что захочет ситуацию отыграть в гораздо более решительном ключе", - предположил Пономарев.

В то же время он считает, что стоит дождаться результатов выборов президента США и не делать ставку ни на Трампа, ни на Байдена.

"На 100% могу согласиться с теми аналитиками, кто говорит, что любой, кто бы ни пришел к власти в США, будет стараться держаться от Украины подальше – слишком уже много от нее проблем было и у Трампа, и у Байдена. На данный момент в американской элите тема Украины стала настолько же токсична, как и тема России. Никаких выгод от вовлеченности в украинскую политику американские политики не извлекают, а в скандалы могут вляпаться легко", - считает Пономарев.

Дальше все будет зависеть от искусства украинских дипломатов, добавил он.

"После того, как ситуация станет ясна, и победитель президентских выборов в США будет определен, Киеву нужно будет заново выстраивать отношения с Соединенными Штатами. Не могу сказать, что вижу большой потенциал людей, которые это могут сделать. Но надеюсь, что наши специалисты соберутся с мыслями и, когда дым битвы за должность президента США развеется, они перейдут в наступление", - резюмировал российский оппозиционер.

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