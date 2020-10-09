Выборы в США: эксперт объяснил, кто из кандидатов лучше для Украины - Трамп или Байден

Украине стоит дождаться результатов выборов президента США, а потом все будет зависеть от искусства украинских дипломатов.
После президентских выборов в США Киеву нужно будет выстраивать новые отношения с Вашингтоном, потому что на данный момент в американской элите тема Украины стала так же токсична, как и тема России.
Такое мнение высказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на сайте Главред.
По его словам, с точки зрения интересов Украины, выгоднее, чтобы у власти остался Трамп, потому что его команда более жесткая по характеру, чем команда Байдена.
"Но, кто знает, возможно, после всех этих скандалов с компанией Burisma и сыном Байдена, Джо Байден, придя к власти, будет настолько злой, что захочет ситуацию отыграть в гораздо более решительном ключе", - предположил Пономарев.
В то же время он считает, что стоит дождаться результатов выборов президента США и не делать ставку ни на Трампа, ни на Байдена.
"На 100% могу согласиться с теми аналитиками, кто говорит, что любой, кто бы ни пришел к власти в США, будет стараться держаться от Украины подальше – слишком уже много от нее проблем было и у Трампа, и у Байдена. На данный момент в американской элите тема Украины стала настолько же токсична, как и тема России. Никаких выгод от вовлеченности в украинскую политику американские политики не извлекают, а в скандалы могут вляпаться легко", - считает Пономарев.
Дальше все будет зависеть от искусства украинских дипломатов, добавил он.
"После того, как ситуация станет ясна, и победитель президентских выборов в США будет определен, Киеву нужно будет заново выстраивать отношения с Соединенными Штатами. Не могу сказать, что вижу большой потенциал людей, которые это могут сделать. Но надеюсь, что наши специалисты соберутся с мыслями и, когда дым битвы за должность президента США развеется, они перейдут в наступление", - резюмировал российский оппозиционер.
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Выборы в США - что известно:
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.
- По данным опроса Financial Times от 8 сентября, разрыв между кандидатами составляет 8% в пользу "демократа" Джо Байдена.