Выживший в катастрофе АН-26 курсант Золоческий решил продолжить летное дело

Курсант будет учиться дальше в университете Воздушных сил / Фото: AрмiяInform

Курсант Вячеслав Золочевский, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевым, заявил о своем решении продолжить обучение в университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, чтобы в будущем все-таки стать летчиком.

Как сообщает AрмiяInform, к юноше 15 октября приезжал глава университета, генерал-майор Александр Туринский, передавший курсанту медаль За военную службу Украине, которой курсанта наградил президент Владимир Зеленский.

Золочевский признал, что уже обдумал планы на будущее и после реабилитации планирует снова взяться за учебу.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", — сказал он.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что Золочевский является потомственным летчиком, а его отец также попадал в авиакатастрофы.

"Потрясающий парень! 20-летний курсант Харьковского университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский единственный чудом выживший в страшной катастрофе Ан-26 в Чугуеве, решил продолжить обучение и стать военным летчиком! Золочевский - сын военного летчика, который также трижды попадал в авиакатастрофы", - подчеркнул Бутусов.