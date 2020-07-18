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Кличко рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве на Шулявской

Парень пребывает в стабильно среднетяжелом состоянии.

18 июля 2020, 12:35
Взрыв на Шулявской
Полиции уже удалось установить свидетеля происшествия / Фото: Артур Зайонц

Пострадавшего во время взрыва возле метро Шулявская в Киеве 22-летнего студента прооперировали. Он пребывает в одной из киевских больниц.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал киевский мэр Виталий Кличко.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва возле станции метро Шулявская, прооперировали", - сказал мэр.

По его словам, врачи извлекли осколки взрывного устройства и передали их сотрудникам правоохранительных органов.

Пострадавший находится в одной из больниц Киева. Его состояние оценивается как стабильное, среднетяжелое.Читайте такжеВзрывчатку бросили в урну: стало известно, кто устроил взрыв у метро Шулявская

Кличко подчеркнул, что у парня диагностировали повреждение слуха, однако со временем все должно пройти.

Напомним, в пятницу вечером, 17 июля, возле входа к станции метро Шулявская в Киеве в мусорнике произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Пострадали четыре человека. Проходивший мимо студент был госпитализирован. Другим пострадавшим госпитализация не требовалась.

Правоохранители установили свидетеля, который видел, как четверо подростков бросили в мусорную урну пакет, после чего случился взрыв.

новости Украины Шулявская взрыв Виталий Кличко новости Киева
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