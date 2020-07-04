Экс-глава Нацбанка Смолий засветил часы за 42 тысячи долларов

Смолий носит дорогие часы / УНИАН

Бывший глава Национального банка Яков Смолий засветил дорогие часы марки Patek Philippe Geneve, которые обошлись ему не менее, чем в 42 тысячи долларов.

Дорогой аксессуар зафиксировал фотограф издания Апостроф Александр Гончаров.

Смолий надел элитные часы на заседание в Верховную Раду, где депутаты рассматривали вопрос его увольнения с должности.

/ Фото: Апостроф

Как ранее сообщалось, Верховная Рада одобрила увольнение Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

Напомним, Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.