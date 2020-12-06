Захват Крыма и агрессия на Донбассе: Разумков высказался насчет санкций против РФ

Дмитрий Разумков высказался по поводу санкции против России / gettyimages

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал механизм санкций за захват Крыма и агрессию на Донбассе.

Во время общения с журналистами он заявил о том, что считает нецелесообразным закреплять санкционный список физических и юридических лиц на законодательном уровне, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

По его мнению, закрепление конкретных имен на законодательном уровне не будет правильным решением.

"Почему я говорю, что это не совсем корректно?... Эти списки также меняются, как вы хорошо помните, были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины, – ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - пояснил спикер парламента.

Он добавил, что существующий в Украине механизм санкций "достаточно действенный, он работающий и достаточно гибкий", а решение по санкционному списку принимает СНБО, после чего президент утверждает его своим указом.

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Война санкций из-за Крыма

Как известно в июле 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

В августе 2014 года Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в ответ на их санкции. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран.

Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.